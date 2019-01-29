"Встреча с дьяволом": Мадуро готов к переговорам с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом ради мира в боливарианской республике. Об этом заявил глава МИД страны Хорхе Арреас. При этом он сравнил перспективу встречи с Трампом со "встречей с дьяволом".

Напомним, что ранее Венесуэла и США разорвали дипломатические отношения. В воскресение, 27 января, сотрудники американского посольства покинули Каракас, а власти боливарианской республики также начали отзыв своих дипломатов из США.

Кроме того, после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя новым главой государства, Вашингтон официально поддержал его претензии на власть. Параллельно с этим пребывание Мадуро на посту президента было объявлено американскими властями нелегитимным.