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"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
08 июня 2019, 03:24 • 37 • В мире
В ДНР готовы к диалогу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в рамках ПМЭФ заявил глава народной республики Денис Пушилин. При этом, по его словам, встреча ради встречи бессмысленна - необходим конструктивный диалог.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности вести переговоры с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом в ДНР поставили представителю Украины ультиматум - диалог должен быть конструктивным.
"Встреча ради встречи бессмысленна", - подчеркнул Пушилин на ПМЭФ, передаёт Nation News.
Напомним, что на Ялтинском международном экономическом форуме Пушилин сообщал, что наступлению мира в Донбассе мешает то, что власти Украины до сих пор не готовы завершить военный конфликт в регионе.
Он подчёркивал, что Киев не способен совершать конкретные шаги, которые демонстрировали бы выполнение Минских соглашений, а украинские силовики не в состоянии остановить и те провокации, которые ежедневно фиксируются у линии соприкосновения.
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