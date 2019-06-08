"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности вести переговоры с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом в ДНР поставили представителю Украины ультиматум - диалог должен быть конструктивным.

"Встреча ради встречи бессмысленна", - подчеркнул Пушилин на ПМЭФ, передаёт Nation News.

Напомним, что на Ялтинском международном экономическом форуме Пушилин сообщал, что наступлению мира в Донбассе мешает то, что власти Украины до сих пор не готовы завершить военный конфликт в регионе.

Он подчёркивал, что Киев не способен совершать конкретные шаги, которые демонстрировали бы выполнение Минских соглашений, а украинские силовики не в состоянии остановить и те провокации, которые ежедневно фиксируются у линии соприкосновения.