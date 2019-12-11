"Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания": Лавров - об итогах переговоров с Трампом

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в ходе пресс-конференции, проходившей в посольстве России в Вашингтоне.

"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", - отметил министр.

Лавров заметил, что Москва готова предложить Вашингтону "любые варианты продления" договоров - о СНВ-3 и ДСНВ.

Обсуждался на встрече и кризис в Персидском заливе, а также санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". По словам российского министра, подобные меры не смогут помешать реализации проектов, но отразятся на взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Конгресс сейчас буквально обуревает желание сделать всё, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США. - Ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", - сказал министр.

Президент США Дональд Трамп похвастался у себя в Twitter фото с Лавровым и отметил, что у них с министром была "хорошая встреча". Он также рассказал, что с российским министром обсуждали и торговлю, и Северную Корею, и Иран, и контроль над ядерным вооружением, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, была затронута и тема "вмешательства" в выборы. Напомним, последнее голословно приписывают России после победы Трампа в 2016 году.