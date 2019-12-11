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"Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания": Лавров - об итогах переговоров с Трампом

11 декабря 2019, 14:09  •  51 • Политика
Глава МИД России провёл в Вашингтоне встречу с Президентом США Дональдом Трампом. По его словам, переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания, особенно в вопросе "ответственности России и США за положение дел в мире".
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в ходе пресс-конференции, проходившей в посольстве России в Вашингтоне.
"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", - отметил министр.
Лавров заметил, что Москва готова предложить Вашингтону "любые варианты продления" договоров - о СНВ-3 и ДСНВ.
Обсуждался на встрече и кризис в Персидском заливе, а также санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". По словам российского министра, подобные меры не смогут помешать реализации проектов, но отразятся на взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном.
"Конгресс сейчас буквально обуревает желание сделать всё, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США. - Ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", - сказал министр.
Президент США Дональд Трамп похвастался у себя в Twitter фото с Лавровым и отметил, что у них с министром была "хорошая встреча". Он также рассказал, что с российским министром обсуждали и торговлю, и Северную Корею, и Иран, и контроль над ядерным вооружением, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, была затронута и тема "вмешательства" в выборы. Напомним, последнее голословно приписывают России после победы Трампа в 2016 году.
"Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!" - резюмировал Трамп.

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