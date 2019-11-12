"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа

Стало известно о планах президента России Владимира Путина на декабрь. В Кремле рассказали, что в последнем месяце года должен состояться телемост, в рамках которого глава России и его китайский коллега Си Цзиньпин вместе запустят поставки российского газа в Китай.

При этом встречаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом Путин не планирует. "Встреча Путина и Трампа в практическом плане не обсуждается", - подчеркнули в Кремле.