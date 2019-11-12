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"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
12 ноября 2019, 07:54 • 27 • Политика
В декабре российский лидер Владимир Путин намерен в рамках телемоста запустить вместе с коллегой Си Цзиньпином поставки российского газа в Китай. При этом встреча президента РФ с главой США "даже не обсуждается", заявили в Кремле.
Стало известно о планах президента России Владимира Путина на декабрь. В Кремле рассказали, что в последнем месяце года должен состояться телемост, в рамках которого глава России и его китайский коллега Си Цзиньпин вместе запустят поставки российского газа в Китай.
При этом встречаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом Путин не планирует. "Встреча Путина и Трампа в практическом плане не обсуждается", - подчеркнули в Кремле.
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