"Встреча была очень полезной": Путин поделился с участниками Совбеза впечатлениями о "нормандском саммите"

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в "нормандском формате" и о двусторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ", - цитирует слова пресс-секретаря ТАСС.

Также на совещании Совбеза шел разговор об актуальных вопросах внутренней российской повестки.

Напомним, саммит "нормандской четвёрки" проходил в Париже 9 декабря. Ангела Меркель одной фразой, обращённой к президенту России, подвела его итоги. "Сегодня ты победитель…" - сказала она.

Как пишет журналист издания "Коммерсантъ" Андрей Колесников, эти слова канцлер Германии произнесла, хоть и "без особой радости", после окончания переговоров, когда лидеры "нормандской четвёрки" шли на совместную пресс-конференцию.

По итогам переговоров, которые продлились в Елисейском дворце около шести часов, было принято совместное коммюнике. В документе лидеры стран-участниц, как и предполагалось, подтвердили свою верность Минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году.

Также главы государств договорились ещё до конца этого года провести обмен пленными и обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. До марта 2020 года разведение сил должно произойти в Золотом, Петровском и станице Луганской. После на этих территориях должны начать разминирование.

Важным моментом в договорённостях стало продление действия закона об особом статусе Донбасса. А также согласование изменений в конституции Украины, закрепляющих исполнение "формулы Штайнмайера".