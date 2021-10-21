"Вставать "в позу" – глупость": Эксперт указал на последствия новых санкций США против России

Минфин США заявил о необходимости нового пакета санкций против России. Эксперт по энергетике Рустам Танкаев указал на последствия такого решения. "Вставать "в позу" – глупость", - отметил он.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что компанию "Газпром" необходимо привлечь к ответственности. Он сообщил: работа в этом направлении уже ведётся.

"Мы работаем с вами в этом комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", - обратился к Конгрессу Адейемо.

Правда, о каких именно нарушениях идёт речь и какие санкции готовятся, не уточняется.

По мнению Рустама Танкаева, Вашингтон вредит сам себе. Эксперт объяснил: в США добывается много лёгкой сланцевой нефти, но нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны на тяжёлые и смешанные сорта. Использование технологических объёмов возможно при условии смешивания лёгкой нефти и тяжёлой. Так как теперь импорт последней из Венесуэлы невозможен, Вашингтон в течение последнего года экспортирует тяжёлую нефть из России.

"В этой ситуации вставать "в позу", портить отношения с Россией – большая глупость", - приводят слова эксперта "Народные Новости".

Танкаев добавил, что энергетический кризис в Европе тоже был вызван принятием решений по политическим, а не экономическим, мотивам. США продолжают эту политику. В результате новые санкции, а также политические решения в отношении России, Европы, Украины нанесут удар по мировой экономике. В итоге государства поймут, что это тупиковый путь и уйдут с него. И США в их числе.

"Но в настоящий момент ситуация только усугубляется", - констатировал эксперт.