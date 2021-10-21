Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
Главная / Политика

"Вставать "в позу" – глупость": Эксперт указал на последствия новых санкций США против России

21 октября 2021, 04:35  •  97 • Политика
Минфин США заявил о необходимости нового пакета санкций против России. Эксперт по энергетике Рустам Танкаев указал на последствия такого решения. "Вставать "в позу" – глупость", - отметил он.
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что компанию "Газпром" необходимо привлечь к ответственности. Он сообщил: работа в этом направлении уже ведётся.
"Мы работаем с вами в этом комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", - обратился к Конгрессу Адейемо.
Правда, о каких именно нарушениях идёт речь и какие санкции готовятся, не уточняется.
По мнению Рустама Танкаева, Вашингтон вредит сам себе. Эксперт объяснил: в США добывается много лёгкой сланцевой нефти, но нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны на тяжёлые и смешанные сорта. Использование технологических объёмов возможно при условии смешивания лёгкой нефти и тяжёлой. Так как теперь импорт последней из Венесуэлы невозможен, Вашингтон в течение последнего года экспортирует тяжёлую нефть из России.
"В этой ситуации вставать "в позу", портить отношения с Россией – большая глупость", - приводят слова эксперта "Народные Новости".
Танкаев добавил, что энергетический кризис в Европе тоже был вызван принятием решений по политическим, а не экономическим, мотивам. США продолжают эту политику. В результате новые санкции, а также политические решения в отношении России, Европы, Украины нанесут удар по мировой экономике. В итоге государства поймут, что это тупиковый путь и уйдут с него. И США в их числе.
"Но в настоящий момент ситуация только усугубляется", - констатировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
20 октября 2021, 22:45
К сертификации "Северного потока-2" собрался примкнуть оператор ГТСУ
20 октября 2021, 22:45
В Америке описали катастрофические последствия ядерной войны между США и Россией
21 октября 2021, 01:05
Политолог оценил заявление генсека НАТО о приостановке работы миссии России
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
20 октября 2021, 22:45
Шанс есть: Россия и НАТО не собираются отказываться от диалога - политолог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 23:35
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.