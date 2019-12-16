Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выдумали не из Думы? "Обвинители" Дамаска написали отчёт о химатаке, н...
На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата
Путин встретит Новый год в Подмосковье
Ещё два ножа в спину: Выгонит ли Эрдоган американцев с авиабазы Инджирлик
Главная / Политика

"Встать на колени, раскаяться": Зеленскому дали единственный совет-предупреждение

16 декабря 2019, 17:39  •  131 • Политика
Автор телеграм-канала "Джокер ДНР" дал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой единственный совет-предупреждение: "встать на колени, раскаяться", пока подчинённые главы государства "не принесли его голову на блюдечке.
Один из самых загадочных авторов телеграм-каналов "Джокер ДНР", который регулярно разоблачает украинских карателей в Донбассе, дал персональный единственный совет для президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью, которое взяла у "Джокера ДНР" Юлия Витязева для News Front, этот совет для Зеленского и его последователей прозвучал как предупреждение.
"Для Зеленского и его своры шакалов у меня только один совет: встать передо мною на колени, раскаяться и вернуться туда, где им место, - заявил собеседник, добавив: - Пока их головы не принесли мне на блюдечке их подчинённые".
Автор телеграм-канала отметил также, что он сам любит животных, а на людей вне зависимости от их национальности ему наплевать, указав на то, что людские принципы не более чем слова, забываемые ими при первой же опасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
16 декабря 2019, 17:39
Подсказка для Чубайса и Маска: Сатановский "нарисовал" проект, о котором "вспоминать неловко"
16 декабря 2019, 17:39
"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?
16 декабря 2019, 14:24
"У нас по-русски говорят красивее": В Раде заявили о предоставлении защиты населению России
16 декабря 2019, 01:24
"Это уже совершённая сделка": Турция пригрозила США ответными мерами на санкции из-за покупки у России С-400
15 декабря 2019, 22:09
Песков рассказал об обещании Зеленского не допустить сценарий Сребреницы в Донбассе
15 декабря 2019, 23:24
Володин: заявления компартии Японии о Курилах наносят вред отношениям Японии и РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии за...
16 декабря 2019, 11:09
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
16 декабря 2019, 11:09
Макрон беспардонно влез в разговор Путина и Зеленского. В Кремле объяснили почему
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеве...
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-з...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
10 декабря 2019, 18:39
"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.