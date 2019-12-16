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"Встать на колени, раскаяться": Зеленскому дали единственный совет-предупреждение
16 декабря 2019, 17:39 • 131 • Политика
Автор телеграм-канала "Джокер ДНР" дал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой единственный совет-предупреждение: "встать на колени, раскаяться", пока подчинённые главы государства "не принесли его голову на блюдечке.
Один из самых загадочных авторов телеграм-каналов "Джокер ДНР", который регулярно разоблачает украинских карателей в Донбассе, дал персональный единственный совет для президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью, которое взяла у "Джокера ДНР" Юлия Витязева для News Front, этот совет для Зеленского и его последователей прозвучал как предупреждение.
"Для Зеленского и его своры шакалов у меня только один совет: встать передо мною на колени, раскаяться и вернуться туда, где им место, - заявил собеседник, добавив: - Пока их головы не принесли мне на блюдечке их подчинённые".
Автор телеграм-канала отметил также, что он сам любит животных, а на людей вне зависимости от их национальности ему наплевать, указав на то, что людские принципы не более чем слова, забываемые ими при первой же опасности.
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