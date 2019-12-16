"Встать на колени, раскаяться": Зеленскому дали единственный совет-предупреждение

Один из самых загадочных авторов телеграм-каналов "Джокер ДНР", который регулярно разоблачает украинских карателей в Донбассе, дал персональный единственный совет для президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью, которое взяла у "Джокера ДНР" Юлия Витязева для News Front, этот совет для Зеленского и его последователей прозвучал как предупреждение.

"Для Зеленского и его своры шакалов у меня только один совет: встать передо мною на колени, раскаяться и вернуться туда, где им место, - заявил собеседник, добавив: - Пока их головы не принесли мне на блюдечке их подчинённые".

Автор телеграм-канала отметил также, что он сам любит животных, а на людей вне зависимости от их национальности ему наплевать, указав на то, что людские принципы не более чем слова, забываемые ими при первой же опасности.