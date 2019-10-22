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"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
22 октября 2019, 12:09 • 87 • В мире
В понедельник, 21 октября, комитет по петициям бундестага рассматривал на открытом заседании обращение, авторы которого требуют признать "голодомор" начала 30-х годов на Украине геноцидом украинского народа. Однако против этой петиции выступил МИД Германии. "Встали на колени перед Москвой", - считает депутат бундестага.
Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами. Первое - до 1951 года вообще не существовало определения термина "геноцид", а кроме того, "искусственно устроенный голод" затронул не только украинцев, но и жителей Кавказа и других областей России.
По мнению Фаатца, последний аргумент "больше похож на отговорку" и нежелание "создавать темы для конфронтации с Москвой". Своим решением МИД Германии, продолжил депутат, "встал на колени перед Россией", в то время как "многие государства признали "голодомор" на Украине геноцидом".
Противники решения МИД ФРГ, отклонившего петицию, скорее всего, подадут заявку на голосование по этому поводу отдельным пунктом на заседании бундестага.
Напомним, это не первая петиция по данной теме, которую рассматривают в бундестаге. Однако и та, которая подавалась ранее, также было отклонена МИД Германии.
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