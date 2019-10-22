"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение

Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами. Первое - до 1951 года вообще не существовало определения термина "геноцид", а кроме того, "искусственно устроенный голод" затронул не только украинцев, но и жителей Кавказа и других областей России.

По мнению Фаатца, последний аргумент "больше похож на отговорку" и нежелание "создавать темы для конфронтации с Москвой". Своим решением МИД Германии, продолжил депутат, "встал на колени перед Россией", в то время как "многие государства признали "голодомор" на Украине геноцидом".

"Я считаю такую аргументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года", - отметил представитель петиционного комитета.

Противники решения МИД ФРГ, отклонившего петицию, скорее всего, подадут заявку на голосование по этому поводу отдельным пунктом на заседании бундестага.

"Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в бундестаге не найдется", - сказал Фаатц.

Напомним, это не первая петиция по данной теме, которую рассматривают в бундестаге. Однако и та, которая подавалась ранее, также было отклонена МИД Германии.