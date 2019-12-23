"Вспомните об 11 сентября": Американские эксперты предупредили о реальной угрозе безопасности США

Бывший агент ФБР Роберт Туркевидж на страницах издания The Hill заявляет, что, если правительство и президент США не обратят внимание на проблемы безопасности энергосистем и программного обеспечения, Америку может ждать трагедия не меньшего масштаба, чем 11 сентября.

Он не отрицает опасности ракетного удара со стороны России, поясняя, что у США таких ракет, как "Авангард" и "Кинжал", пока нет. Но особый акцент эксперт сделал на уязвимости программного обеспечения, которое управляет вооружением страны. Большинство систем тесно взаимосвязаны, а значит, при взломе одной автоматически подвергаются опасности и другие, пишет Туркевидж.

Не меньшему риску подвергаются электросети: по информации бывшего агента, они контролируются по сетевому принципу и любая кибератака может оставить без энергии значительную часть территории США.

Эксперт напоминает властям страны, что к внутренним угрозам стоит относиться серьёзнее, иначе есть риск повторения того, что случилось 11 сентября 2001 года.