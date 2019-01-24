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"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обратилась к гражданам Венесуэлы

24 января 2019, 01:24  •  143 • Политика
Жительница Британии призвала граждан Венесуэлы не верить обещаниям США. "Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной", - обратилась она к венесуэльцам.
Британка обратилась к гражданам Венесуэлы с призывом не доверять обещаниям США. Она попросила вспомнить, что случилось с Югославией, Ираком, Сирией и Украиной, после "помощи" Вашингтона.
"Славные люди Венесуэлы! Каждый раз, как США говорят "Мы с вами... пока демократия не будет восстановлена", помните, что произошло в Чили, Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии, Украине", - написала женщина в Twitter.
Напомним, что во всех вышеперечисленных странах уничтожение государства шло по одному и тому же сценарию. Вначале США поддерживали оппозицию и заяваляют, что поддерживают народ. Затем происходит госпереворот. После этого страна погружается в хаос.
Американский народ также воспротивился решению администрации США о признании президентом Венесуэлы самозванца.
"Дональд Трамп, Макй Пенс и Марко Рубио должны решит, кто является президентом Венесуэлы. Это демократия ребята", - пишут американцы в Twitter.
"Хм.. Наше правительство только что начало госпереворот в Венесуэле?" - не могут поверить пользователи США.
Good people of #Venezuela!

Each time when #US says "We are with you.....until democracy restored", remember what happened to Chile, Yugoslavia, Afghanistan, Libya, Iraq, Syria, Ukraine! https://t.co/mDGLdMTdo8
— MalinkaTanya P (@Malinka1102) 22 января 2019 г.
Канада оперативно, вслед за США, признала новым президентом Венесуэлы оппозиционера. Порошенко быть первым после хозяина опоздал.
Кстати, не все американцы в восторге от того, что их страна продолжает «устанавливать демократию» по всему миру pic.twitter.com/z2mmcswGIl
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 23 января 2019 г.

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