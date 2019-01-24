"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обратилась к гражданам Венесуэлы

Жительница Британии призвала граждан Венесуэлы не верить обещаниям США. "Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной", - обратилась она к венесуэльцам.

Британка обратилась к гражданам Венесуэлы с призывом не доверять обещаниям США. Она попросила вспомнить, что случилось с Югославией, Ираком, Сирией и Украиной, после "помощи" Вашингтона.

"Славные люди Венесуэлы! Каждый раз, как США говорят "Мы с вами... пока демократия не будет восстановлена", помните, что произошло в Чили, Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии, Украине", - написала женщина в Twitter.

Напомним, что во всех вышеперечисленных странах уничтожение государства шло по одному и тому же сценарию. Вначале США поддерживали оппозицию и заяваляют, что поддерживают народ. Затем происходит госпереворот. После этого страна погружается в хаос.

Американский народ также воспротивился решению администрации США о признании президентом Венесуэлы самозванца.

"Дональд Трамп, Макй Пенс и Марко Рубио должны решит, кто является президентом Венесуэлы. Это демократия ребята", - пишут американцы в Twitter. "Хм.. Наше правительство только что начало госпереворот в Венесуэле?" - не могут поверить пользователи США.

Good people of #Venezuela!



Each time when #US says "We are with you.....until democracy restored", remember what happened to Chile, Yugoslavia, Afghanistan, Libya, Iraq, Syria, Ukraine! https://t.co/mDGLdMTdo8 — MalinkaTanya P (@Malinka1102) 22 января 2019 г.