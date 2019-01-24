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"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обратилась к гражданам Венесуэлы
24 января 2019, 01:24 • 143 • Политика
Жительница Британии призвала граждан Венесуэлы не верить обещаниям США. "Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной", - обратилась она к венесуэльцам.
Британка обратилась к гражданам Венесуэлы с призывом не доверять обещаниям США. Она попросила вспомнить, что случилось с Югославией, Ираком, Сирией и Украиной, после "помощи" Вашингтона.
Напомним, что во всех вышеперечисленных странах уничтожение государства шло по одному и тому же сценарию. Вначале США поддерживали оппозицию и заяваляют, что поддерживают народ. Затем происходит госпереворот. После этого страна погружается в хаос.
Американский народ также воспротивился решению администрации США о признании президентом Венесуэлы самозванца.
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