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"Вспахать ядерными бомбами от океана до океана": Баранец остудил воинственного Помпео одним фактом

05 января 2021, 17:45  •  85 • Политика
Помпео счёл снижение расходов США на оборону сговором с Россией и Путиным, потому что американцы превосходят российских военных по "огневой мощи". Военный эксперт Виктор Баранец напомнил про ядерное и гиперзвуковое оружие. "У России достаточно межконтинентальных ядерных ракет, чтобы вспахать США от океана до океана и оставить такой дымящийся атомный пролив", - подчеркнул он.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал снижение расходов Америки на оборону "сговором с Россией", потому что президент России Владимир Путин "знает, что его вооружённые силы не могут соперничать с американской огневой мощью". Слова главы Госдепа прокомментировал военный обозреватель "КП" - полковник в отставке Виктор Баранец.
Он сразу же отметил, что в заявлении Помпео больше амбиций и политики, нежели трезвого понимания предмета, о котором тот говорит. Потому что "огневая мощь" - это довольно расплывчатое понятие.
Если уж сравнивать военную мощь стран, то начинать надо с самого главного - ядерного оружия, указывает эксперт. У США есть межконтинентальные ядерные ракеты, но и у России они тоже имеются, причём в достаточном количестве.
У России достаточно межконтинентальных ядерных ракет, не только межконтинентальных, которые могут оставить на месте Соединённых Штатов Америки, как я уже говорил, проливы имени товарища Сталина. Просто вспахать ядерными бомбами от океана до океана и оставить такой дымящийся атомный пролив,
- сказал Виктор Баранец в интервью, данном Царьграду.
Кроме того, Россия значительно оторвалась от США в области создания гиперзвукового оружия. И это признаёт сам Пентагон, а президент США Дональд Трамп поставил перед американскими учёными задачу догнать и перегнать Россию.
Подождите, пожалуйста. Если вы мощнее по суммарной огневой мощи, то тогда какого же чёрта вы ставите задачу гнаться за Россией?
- указывает на очевидное логическое противоречие военный эксперт.
По его мнению, слова Помпео связаны с тем, что американцы страшно любят кичиться своей военной мощью. Поэтому к заявлению главы Госдепа не стоит относиться слишком серьёзно.
Я интеллигентно могу назвать это нонсенсом, а неинтеллигентно могу назвать это дурью,
- подытожил Виктор Баранец.

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