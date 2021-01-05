"Вспахать ядерными бомбами от океана до океана": Баранец остудил воинственного Помпео одним фактом

Госсекретарь США Майк Помпео назвал снижение расходов Америки на оборону "сговором с Россией", потому что президент России Владимир Путин "знает, что его вооружённые силы не могут соперничать с американской огневой мощью". Слова главы Госдепа прокомментировал военный обозреватель "КП" - полковник в отставке Виктор Баранец.

Он сразу же отметил, что в заявлении Помпео больше амбиций и политики, нежели трезвого понимания предмета, о котором тот говорит. Потому что "огневая мощь" - это довольно расплывчатое понятие.

Если уж сравнивать военную мощь стран, то начинать надо с самого главного - ядерного оружия, указывает эксперт. У США есть межконтинентальные ядерные ракеты, но и у России они тоже имеются, причём в достаточном количестве.

У России достаточно межконтинентальных ядерных ракет, не только межконтинентальных, которые могут оставить на месте Соединённых Штатов Америки, как я уже говорил, проливы имени товарища Сталина. Просто вспахать ядерными бомбами от океана до океана и оставить такой дымящийся атомный пролив,

- сказал Виктор Баранец в интервью, данном Царьграду.

Кроме того, Россия значительно оторвалась от США в области создания гиперзвукового оружия. И это признаёт сам Пентагон, а президент США Дональд Трамп поставил перед американскими учёными задачу догнать и перегнать Россию.

Подождите, пожалуйста. Если вы мощнее по суммарной огневой мощи, то тогда какого же чёрта вы ставите задачу гнаться за Россией?

- указывает на очевидное логическое противоречие военный эксперт.

По его мнению, слова Помпео связаны с тем, что американцы страшно любят кичиться своей военной мощью. Поэтому к заявлению главы Госдепа не стоит относиться слишком серьёзно.

Я интеллигентно могу назвать это нонсенсом, а неинтеллигентно могу назвать это дурью,

- подытожил Виктор Баранец.