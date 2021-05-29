"Вслух об этом не говорят, но...": Для США не осталось места в Центральной Азии.

Как только последний американский военный покинет территорию Афганистана, в США совсем не останется места в Центральной Азии. Ни одна из стран не станет их союзником и не предоставит возможность для размещения военных баз. "Вслух об этом не говорят, но…" – намекает обозреватель "Sputnik Таджикистан" на причины.

1 мая 2021 года все американские солдаты должны были покинуть Афганистан, но теперь это случится, как обещает президент США Джо Байден, 1 сентября этого года. Ничего удивительного в том, что Белый дом не сильно спешит, ведь выход из Афганистана будет означать полную потерю такого лакомого для Штатов кусочка как Центральная Азия.

Военных можно было бы разместить в одной из стран, которые имеют общую с Афганистаном границу. Но весь мир знает: там, где идёт активная интеграция с США и Европой, случаются то протесты и митинги, то революции.

"Вслух об этом не говорят, но на ус мотают", - пишет автор статьи.

Многим ясно, что помощи и поддержки от США можно и не дождаться. Эта страна и со своими-то проблемами разобраться не может: застоем экономики и кризисом системы здравоохранения из-за пандемии COVID-19. Ситуацию усугубляют погромы и протесты BLM или противников ковидных ограничений.

Афганистан граничит с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, Китаем, Узбекистаном. С Китаем давно спорят Штаты по поводу доминирования в торгово-экономической сфере. С Ираном Вашингтон никак не может договориться по ядерной сделке. Пакистан зависит от КНР. Туркменистан вполне самодостаточен.

Таджикистан является участником военного альянса ОДКБ. В этой стране есть 201-я военная база России. Экономика зависит от работающих в России мигрантов: их переводы – это 20%-50% от ВВП Таджикистана. Президент Эмомали Рахмон ни разу не посетил Соединённые Штаты с официальным визитом, но зато много десятилетий знаком с Владимиром Путиным. Кроме того, Москва годами сотрудничает с Таджикистаном в военной, культурной, образовательной, инвестиционной и экономической сферах.

Узбекистан не входит в ОДКБ, там нет иностранных военных. Но вот президент этой страны Шавкат Мирзиёев тепло относится к Владимиру Путину и Эмомали Рахмону.

Ни одна из стран не согласится на предложение США, поскольку потенциальные риски перевешивают призрачные выгоды. Но если предложение США будет отвергнуто, то это лишний раз станет свидетельством о низком рейтинге доверия и интереса к Вашингтону в регионе", - делает вывод автор статьи.