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"Вслед за галстуками он съест все маски": Саакашвили предложил выкупить у Тбилиси для себя "пропуск" в Грузию

20 апреля 2020, 18:10  •  130 • Политика
Михаил Саакашвили предложил выкупить у Тбилиси для себя "пропуск" в Грузию. Однако интернет-комментаторы первыми отреагировали на дерзкое заявление экс-президента Грузии и просят не пускать его в страну – "вслед за галстуками он съест все маски".
Саакашвили в эфире телеканала "Мтавари архи" предложил властям Грузии сделку: они предоставляют ему временный официальный статус представителя руководства государства и откладывают рассмотрение возбуждённых против него дел до осени, а он в свою очередь привозит страну около $5,5 млрд. Как он сказал, сумма будет предоставлена зарубежными партнёрами для устранения ущерба, нанесённого экономике коронавирусом.
Саакашвили отметил, что готов обратиться за поддержкой во все европейские столицы. Кроме того, он подчеркнул, что знает многих людей в международных финансовых организациях и почти всех современных политических лидеров.
Политик добавил, что коронавирус может привести страну в глубокую нищету и голод и спасти Грузию может только иностранная помощь, которую он готов предоставить.

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