"Всем, кто сможет обработать": На Украине готовятся продавать землю иностранцам

Об этом Гончарук заявил в эфире украинского телеканала ICTV. Там обсуждали грядущую земельную реформу – ее ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В начале августа он отмечал, что в стране создадут целый рынок земельных наделов.

Пока же в Незалежной действует мораторий на продажу участков иностранцам. А вот после реформирования купить землю смогут иностранцы – как частные лица, так и компании. Местным фермерам обещают некие преимущества, но как это будет реализовано на деле, пока под вопросом.

"Нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать", - заявил тем временем Гончарук. Премьер-министр Украины добавил, что продажа наделов иностранцам отдельно оговаривается в проекте реформы.

Ранее этот вопрос уже обсуждали в Верховной раде – и там единогласного решения принято не было. Многие парламентарии заявили, что иностранные корпорации просто скупят земли практически за бесценок.