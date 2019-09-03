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"Всем, кто сможет обработать": На Украине готовятся продавать землю иностранцам
03 сентября 2019, 05:09 • 78 • Политика
На Украине готовятся к окончанию моратория на продажу земель иностранцам – он истекает уже в начале 2020 года. Премьер-министр страны Алексей Гончарук уже подтвердил, что наделы будут отдавать как частникам, так и целым компаниям: "Всем, кто сможет обработать".
Об этом Гончарук заявил в эфире украинского телеканала ICTV. Там обсуждали грядущую земельную реформу – ее ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В начале августа он отмечал, что в стране создадут целый рынок земельных наделов.
Пока же в Незалежной действует мораторий на продажу участков иностранцам. А вот после реформирования купить землю смогут иностранцы – как частные лица, так и компании. Местным фермерам обещают некие преимущества, но как это будет реализовано на деле, пока под вопросом.
"Нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать", - заявил тем временем Гончарук. Премьер-министр Украины добавил, что продажа наделов иностранцам отдельно оговаривается в проекте реформы.
Ранее этот вопрос уже обсуждали в Верховной раде – и там единогласного решения принято не было. Многие парламентарии заявили, что иностранные корпорации просто скупят земли практически за бесценок.
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