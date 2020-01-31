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"Всем это предупреждение": Соловьёв посоветовал чиновникам "прекратить дурить" после отставки главы Чувашии
31 января 2020, 05:54 • 61 • Политика
Владимир Соловьёв предостерег российских чиновников от дури после громкой отставки главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины. "Всем это предупреждение - дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить", - сказал телеведущий.
Отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева - это сигнал всем чиновникам, что пора прекращать дурить и начинать заниматься делом. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
В своей программе на телеканале "Россия-1" он напрямую обратился с экранов к чиновникам и госслужащим. Телеведущий напомнил им, что они - слуги народа, и народ надо уважать.
Напомним, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен с поста руководителя региона "в связи с утратой доверия". Это произошло вскоре после публикации видео, на котором он заставляет офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.
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