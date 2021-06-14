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"Всем чмоки": Отказу Любови Соболь от предвыборной гонки нашли объяснение
14 июня 2021, 18:35 • 70 • Политика
В Сети обсуждают отказ соратницы Навального Любови Соболь от продолжения предвыборной гонки. "Но за донаты всё равно спасибо, всем чмоки", - иронизирует блогер Сергей Колясников. Некоторые считают, что такое решение юрист ФБК* приняла вовсе не из-за политики.
Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь сообщила, что останавливает свою предвыборную кампанию в Госдуму. В своём Facebook и телеграм-канале она заявила, что делает это "из-за признания ФБК* экстремистской организацией", несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтёров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками".
Фото: https://t.me/SobolLyubov
Ранее Соболь также заявила, что её рейтинг "выше, чем у Володина" (председатель Госдумы. - Ред.).
Заявление Соболь интерпретировала журналистка Юлия Витязева: "Моя популярность бесит власть, мои рейтинги выше, чем у Володина, поэтому я сворачиваю свою кампанию по выдвижению в Госдуму!" - прокомментировала она в Телеграм.
Впрочем, истинная причина может крыться вовсе не в политике, считают некоторые. Так, телеграм-канал "Караульный" в резких выражениях написал, что Соболь "сливается" из-за того, что её "уличили во вранье и шашнях с любовником-видеооператором".
Так или иначе, "но за донаты все равно спасибо, всем чмоки", иронично отмечает в своём канале блогер Сергей Sergulio Колясников.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 09.06.2021 - экстремистская организация.
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