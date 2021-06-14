"Всем чмоки": Отказу Любови Соболь от предвыборной гонки нашли объяснение

В Сети обсуждают отказ соратницы Навального Любови Соболь от продолжения предвыборной гонки. "Но за донаты всё равно спасибо, всем чмоки", - иронизирует блогер Сергей Колясников. Некоторые считают, что такое решение юрист ФБК* приняла вовсе не из-за политики.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь сообщила, что останавливает свою предвыборную кампанию в Госдуму. В своём Facebook и телеграм-канале она заявила, что делает это "из-за признания ФБК* экстремистской организацией", несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтёров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками".



Фото: https://t.me/SobolLyubov Фото: https://t.me/SobolLyubov

Ранее Соболь также заявила, что её рейтинг "выше, чем у Володина" (председатель Госдумы. - Ред.).

Заявление Соболь интерпретировала журналистка Юлия Витязева: "Моя популярность бесит власть, мои рейтинги выше, чем у Володина, поэтому я сворачиваю свою кампанию по выдвижению в Госдуму!" - прокомментировала она в Телеграм.

Впрочем, истинная причина может крыться вовсе не в политике, считают некоторые. Так, телеграм-канал "Караульный" в резких выражениях написал, что Соболь "сливается" из-за того, что её "уличили во вранье и шашнях с любовником-видеооператором".

Так или иначе, "но за донаты все равно спасибо, всем чмоки", иронично отмечает в своём канале блогер Сергей Sergulio Колясников.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 09.06.2021 - экстремистская организация.