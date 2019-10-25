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"Всех в Мытищи": Жириновский призвал захоронить Ленина и Сталина вслед за Франко
25 октября 2019, 18:09 • 66 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил мужество и решимость испанского общества и правительства, которые нашли в себе силы для перезахоронения диктатора Франсиско Франко, и призвал Россию брать с них пример, поступив так с инициаторами революции и гражданской войны. "Всех их нужно перенести на мемориальное кладбище в Мытищи", - подчеркнул он.
По словам политика, тем самым они отказались от того, чтобы приравнивать диктатора, из-за которого погибли сотни тысяч испанцев, к жертвам гражданской войны, которую он сам же и развязал. "Испания показывает, что организаторов гражданской войны всё-таки нельзя считать героями", - отметил Жириновский.
В это время в России организаторов гражданской войны начала 20-го века всё ещё держат вместе с их жертвами на одном кладбище, при этом в центре Москвы, отметил Жириновский.
"Надеюсь, что и у нас рано или поздно произойдёт такое событие, как сегодня произошло в Мадриде", - заявил политик. По словам главы ЛДПР, российское общество должно тоже найти в себе силы, чтобы перенести с Красной площади все захоронения.
"Там лежат не только революционеры, но и достойные люди нашего времени, но всё равно всех их нужно перенести на мемориальное кладбище в Мытищи", - подчеркнул Жириновский. По словам лидера ЛДПР, там должны лежать и Ленин, и Сталин, и Брежнев, и другие известные персоналии советского прошлого. "А Красная площадь должна быть местом торжественных мероприятий, проведения праздников", - заключил политик.
Ранее один из соучредителей и активных участников местного отделения ВРНС, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой УрФУ, руководитель местного отделения Общества "Двуглавый Орёл" Алексей Соловьёв пояснил позицию соборян по поводу переименования улицы Свердлова и Свердловской области.
"Мы считaeм, чтo вoзврaщeниe истoричeских нaзвaний улиц и пeрeимeнoвaниe рeгиoнa oчeнь вaжнo для духoвнoгo oздoрoвлeния oбщeствa. Прeдлaгaeм нaчaть с улицы Свeрдлoвa, a дaлee, пoлaгaю, гoрoжaнe oсoзнaют aктуaльнoсть прoисхoдящих прoцeссoв, и дeлo дoйдёт и дo Лeнинa, кoтoрый был oднoгo пoля ягoдoй сo Свeрдлoвым и eгo нeпoсрeдствeнным нaчaльникoм", - пoдчeркнул oн.
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