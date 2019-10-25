Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монета к 75-летию освобождения
Люди с опытом: в Сирию прибыли российские полицейские
Будут не только русские инструкторы? Президент ЦАР поднял вопрос о российской во...
Ради нефти: американцы вернутся на северо-восток Сирии
Главная / Политика

"Всех в Мытищи": Жириновский призвал захоронить Ленина и Сталина вслед за Франко

25 октября 2019, 18:09  •  66 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил мужество и решимость испанского общества и правительства, которые нашли в себе силы для перезахоронения диктатора Франсиско Франко, и призвал Россию брать с них пример, поступив так с инициаторами революции и гражданской войны. "Всех их нужно перенести на мемориальное кладбище в Мытищи", - подчеркнул он.
По словам политика, тем самым они отказались от того, чтобы приравнивать диктатора, из-за которого погибли сотни тысяч испанцев, к жертвам гражданской войны, которую он сам же и развязал. "Испания показывает, что организаторов гражданской войны всё-таки нельзя считать героями", - отметил Жириновский.
В это время в России организаторов гражданской войны начала 20-го века всё ещё держат вместе с их жертвами на одном кладбище, при этом в центре Москвы, отметил Жириновский.
"Надеюсь, что и у нас рано или поздно произойдёт такое событие, как сегодня произошло в Мадриде", - заявил политик. По словам главы ЛДПР, российское общество должно тоже найти в себе силы, чтобы перенести с Красной площади все захоронения.
"Там лежат не только революционеры, но и достойные люди нашего времени, но всё равно всех их нужно перенести на мемориальное кладбище в Мытищи", - подчеркнул Жириновский. По словам лидера ЛДПР, там должны лежать и Ленин, и Сталин, и Брежнев, и другие известные персоналии советского прошлого. "А Красная площадь должна быть местом торжественных мероприятий, проведения праздников", - заключил политик.
Ранее один из соучредителей и активных участников местного отделения ВРНС, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой УрФУ, руководитель местного отделения Общества "Двуглавый Орёл" Алексей Соловьёв пояснил позицию соборян по поводу переименования улицы Свердлова и Свердловской области.
"Мы считaeм, чтo вoзврaщeниe истoричeских нaзвaний улиц и пeрeимeнoвaниe рeгиoнa oчeнь вaжнo для духoвнoгo oздoрoвлeния oбщeствa. Прeдлaгaeм нaчaть с улицы Свeрдлoвa, a дaлee, пoлaгaю, гoрoжaнe oсoзнaют aктуaльнoсть прoисхoдящих прoцeссoв, и дeлo дoйдёт и дo Лeнинa, кoтoрый был oднoгo пoля ягoдoй сo Свeрдлoвым и eгo нeпoсрeдствeнным нaчaльникoм", - пoдчeркнул oн.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
24 октября 2019, 22:39
Нечего скрывать: «Единая Россия» не будет поддерживать самовыдвиженцев
24 октября 2019, 19:24
Как в "Нашей Раше", пересчитывая доллары: Потерю 5,9 млрд для Байкала объяснили одним мемом
24 октября 2019, 19:24
"Перестали ощущать реальность": Российский политик посоветовал США не играть в "компьютерные игры" в ООН
25 октября 2019, 18:09
"Путин! Отдал! Мои! Деньги! Ненавижу!" Почему долги Африки не отдали пенсионерам - эксперт о большом обмане в Сети
25 октября 2019, 03:09
Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября
25 октября 2019, 18:09
Лавров назвал самую мирную границу Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод ам...
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организов...
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе...
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской област...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым цинизмом оскорбил Симоньян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.