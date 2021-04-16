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"Всех в чёрный список!": "Недозвонившегося" Путину Зеленского сравнили с надоедливым спамером

16 апреля 2021, 13:35  •  127 • Политика
"Недозвонившегося" президенту России Владимиру Путину украинского лидера Владимира Зеленского сравнили с надоедливым спамером. В русском сегменте интернета так и объяснили: надоедливых звонящих - "всех в чёрный список!".
В интервью французскому изданию Le Figaro Зеленский посетовал на то, что звонил коллеге Владимиру Путину, но тот не ответил на звонок. По словам Зеленского, запрос на звонок он отправил после того, как в Донбассе погибли четверо украинских военных. По его словам, он попросил руководителя своего Офиса связать его с Кремлём, но в Москве якобы ответили отказом.
"Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили", - сказал он.
В Сети тут же ответили на жалобу Зеленского, объяснив, что он так же надоедлив, как и телефонные спамеры, которые звонят бесконечно со своими ненужными и бесполезными предложениями.
"По ходу, в Кремле телефонный номер клоуна занесён в спамерскую базу", - предположил kirillov_andrey.
"Мне тоже регулярно названивают всякие спамеры - предлагают кредиты, услуги, товары, опросы... всех в чёрный список...", - добавил юзер под ником Никого не трогаю, починяю примус.

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