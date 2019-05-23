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"Всех с праздниками": СМИ выдали сенсацию о звонке от "ожившего" Скрипаля, выждав две недели
23 мая 2019, 16:54 • 49 • Политика
СМИ распространили запись телефонного звонка, который "оживший" Сергей Скрипаль сделал своим родственникам в России, предварительно выждав две недели. "Всех с праздниками", - говорит герой сенсации в коротком аудио.
Экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль, которого СМИ заочно похоронили, внезапно "ожил" и позвонил своей племяннице в Ярославль, утверждает "Московский комсомолец".
Издание публикует запись, которую якобы отравленный в Солсбери Скрипаль оставил на автоответчике 9 мая. Предполагается, что герой главного антироссийского скандала последнего времени не смог дозвониться родственнице и надиктовал ей послание.
"Привет, Викуль, это дядя Сережа. Пытался пробиться, а абонент не отвечает", - говорит мужской голос на записи.
Звонивший объяснил, что "хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки". Издание утверждает, что речь идёт о муже племянницы, Арсении, который в начале марта был избит во время конфликта в ТСЖ.
"Ладно, у нас все нормально — ну, не у меня, у Юлечки тоже, все нормально, мамулю с праздником тоже, с днем Победы", - говорит предполагаемый Скрипаль.
Издание, опубликовавшее запись, полагает, что это не первый звонок Сергея Скрипаля родным — ранее он обсуждал с ними инцидент в ТСЖ и советовал не привлекать к себе внимания. Племянница Скрипаля утверждает, что не сомневается в личности звонившего.
Напомним, об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери стало известно в марте 2018 года. Британские спецслужбы до настоящего времени скрывают местонахождение пострадавших.
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