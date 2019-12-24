|
"Всех перед смертью пытали": На Украине выяснили судьбу пропавшей в Закарпатье группы СБУ
24 декабря 2019, 14:09 • 35 • Политика
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией. Перед смертью всех оперативников пытали, сообщают украинские СМИ.
Пропавшую группу оперативников СБУ нашли мёртвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. На телах также были обнаружены следы пыток, сообщает украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в СБУ.
Речь идёт о трёх офицерах столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления СБУ. Их группа пропала несколько недель назад во время проверки так называемого "частного участка" границы Украины с Венгрией и Румынией.
Вся земля на данном участке, по данным украинской спецслужбы, была выкуплена контрабандистами и застроена большим количеством частных домов, чтобы беспрепятственно осуществлять контрабанду. По версии украинских правоохранителей, опергруппа СБУ попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы, но попала в ловушку.
По одной из версий, кто-то в СБУ слил бандитам информацию о прибытии оперативников. Это позволило контрабандистам застать опергруппу СБУ врасплох.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 декабря 2019, 10:09
|
21 декабря 2019, 17:39
|
21 декабря 2019, 01:39
|
21 декабря 2019, 01:24
|
23 декабря 2019, 02:24
|
19 декабря 2019, 00:54
|
22 декабря 2019, 00:24