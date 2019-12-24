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"Всех перед смертью пытали": На Украине выяснили судьбу пропавшей в Закарпатье группы СБУ

24 декабря 2019, 14:09  •  35 • Политика
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией. Перед смертью всех оперативников пытали, сообщают украинские СМИ.
Пропавшую группу оперативников СБУ нашли мёртвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. На телах также были обнаружены следы пыток, сообщает украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в СБУ.
Речь идёт о трёх офицерах столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления СБУ. Их группа пропала несколько недель назад во время проверки так называемого "частного участка" границы Украины с Венгрией и Румынией.
Вся земля на данном участке, по данным украинской спецслужбы, была выкуплена контрабандистами и застроена большим количеством частных домов, чтобы беспрепятственно осуществлять контрабанду. По версии украинских правоохранителей, опергруппа СБУ попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы, но попала в ловушку.
"После того как связь с членами группы прервалась, их начали искать и нашли мёртвыми. Всех оперативников перед смертью пытали, а затем убили выстрелами в голову", - пишет украинское издание.
По одной из версий, кто-то в СБУ слил бандитам информацию о прибытии оперативников. Это позволило контрабандистам застать опергруппу СБУ врасплох.

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