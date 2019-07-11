"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"

Инцидент произошел в городе Свалява. Запись с несостоявшегося мероприятия выложили в YouTube. На кадрах видеозаписи видно, как сначала местные жители перегородили бывшему гаранту проход к сцене, а затем кто-то их толпы пытается схватить его за полу пиджака.

Спастись от разъяренной толпы, скандировавшей "Обокрал армию, обокрал всех, иди отсюда, ганьба, ганьбе", Порошенко смог только благодаря охране. Бывший президент покидал митинг почти бегом, а ему вслед неслась нецензурная брань.

Напомним, несколько дней назад Порошенко также неласково встретили и в городе Хмельницком. На площадь Незалежности, где должен был состояться предвыборный митинг его партии "Европейская солидарность", Порошенко решил пройтись пешком, раздавая улыбки встречным пешеходам. Однако тут ему повстречались протестующие, которые кричали "Ганьба" и "Уходи".

После этого Порошенко, возмущенный таким приемом, заявил: те, кто в следующий раз встретит его криками "ганьба", "получит по морде". "Добро должно быть с кулаками", - заявил бывший гарант.