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"Всех на всех": Украинский омбудсмен предложила российскому обменяться заключенными тюрем
11 июня 2019, 22:24 • 54 • Политика
Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой обменяться заключенными тюрем. Предложение в стиле "всех на всех" прозвучало на их встрече.
Москалькова с Денисовой встретились сегодня, 11 июня. В ходе этой встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе коснулись и вопроса граждан, задержанных или выслушавших приговор не в своей стране.
Денисова предложила обсудить вариант освобождения всех украинцев и граждан России, которые в данный момент находятся за решеткой. Речь идет не только о тюрьмах, но и о камерах предварительного заключения – иными словами, уполномоченная Верховной рады по правам человека предложила отпускать, в том числе тех, кто еще только ждет вердикта суда.
При этом Денисова заявила, что ей с Москальковой стоило бы объединить усилия в этом направлении. "Есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех", - цитирует ее ТАСС.
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