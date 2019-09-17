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"Всех на всех" тормозят "криминальные авторитеты"? Глава МИД Украины назвал неожиданную причину заминок с обменом

17 сентября 2019, 13:39  •  171 • Политика
Новый глава МИД Украины назвал неожиданную причину заминок с обменом по формуле "всех на всех". Если верить Вадиму Пристайко, переговоры Киева с Москвой тормозят некие "криминальные авторитеты".
Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал "нежизнеспособной" формулу обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
Вадим Пристайко дал неожиданный ответ на эти претензии, заявив, что в списках появляются некие "криминальные авторитеты". Их "пытаются запихнуть как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту". Именно поэтому, настаивает министр, списки не проходят через утверждение, цитирует ТАСС.
Ранее российская сторона неоднократно указывала на заминки с переговорами по обмену "всех на всех". Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Киеве весьма своеобразно понимают определение "все".
Напомним, Россия и Украина 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Так, в Киев были отправлены 24 участника керченской провокации. А на Украине на свободу был отпущен главный редактор "РИА Новости — Украина" Кирилл Вышинский.
Представители Украины договорились с ДНР и ЛНР об обмене пленными 17 июля, на встрече контактной группы. Предполагалось, что украинские силовики отпустят 208 задержанных представителей народных республик, а Донбасс и Луганск выпустят на свободу 69 карателей. Предполагалось, что обмен будет произведён до конца сентября, однако на днях полпред Украины в контактной группе Леонид Кучма поставил под сомнение возможность обмена.

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