В ближайшее время украинская и российская стороны могут обменяться пленными. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Всех на всех

Согласно предварительным данным, внешнеполитические советники Украины, ФРГ, Франции и России обсудили план 12 июля, договорившись реализовать задумку в течение месяца. По словам Пристайко, речь идет о форматах "10 на 10" и "15 на 15".

"Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача - разблокировать процесс "всех на всех", - пояснил он.

Согласно данным российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой, на Украине удерживаются 50 граждан РФ. Киев же утверждает, что в России находятся 120 украинских заключенных.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся еще в конце 2017 года. Тогда украинская сторона передала 233 человека, получив взамен 73 задержанных.

Страсти по морякам

Власти Украины также рассчитывают на то, что вскоре Россия отпустит 24 моряка, которые были задержаны осенью 2018 года после провокации в Керченском проливе. Киев обвиняет Москву в игнорировании решения международного трибунала.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) потребовал от Москвы освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе. Однако в Кремле подчеркнули, что позиция России остаётся неизменной: должно быть завершено следствие в связи с нарушением закона о границе, после чего состоится суд.

До этого российская сторона отказалась участвовать в слушаниях. Как заявили дипломаты, у ITLOS нет юрисдикции для рассмотрения иска, который подала Украина. Кроме того, Киев пытался поднять вопрос о применении временных мер, отказавшись от двусторонних консультаций с Москвой, несмотря на готовность последней к диалогу.

"Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский не контролирует вопросы обмена?

Проблема также заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский попросту не контролирует ситуацию. Ранее он опросил премьер-министра Владимира Гройсмана изучить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина, который отклонил предложение МИД России от 25 июня, посвященное вопросу освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Дипломат также самовольно подготовил ответ на письмо Москвы, не проконсультировавшись с офисом главы государства, хотя именно последний отвечает за международную политику Киева.

Пассивность украинских властей наблюдается и в других сферах. В конце июня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук самостоятельно провел переговоры в Минске с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Паcечником, по итогам которых Донецк и Луганск согласились отпустить четырех украинских военнопленных на свободу. Церемония обмена состоялась 28 июня, а Пушилин и Пасечник отметили, что речь идет о жесте доброй воли, а также они надеются на то, что Киев согласится на обмен пленных "всех на всех".

"Мы посчитали целесообразным в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен уже фактически полтора года, освободить ряд лиц... Надеемся, что в данном случае мы со временем придем к какому-то конкретному результату", - рассказал лидер ДНР.

В свою очередь, Виктор Медведчук пояснил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский не имел никакого отношения к переговорам.

Никого на никого

Как ранее заявил Царьграду политолог Игорь Друзь, он не верит в то, что Киев согласится на обмен пленных в формате "всех на всех". До этого украинские власти только и делали, что нарушали обещания. Несмотря на то что к власти пришел Владимир Зеленский, используемая в СМИ риторика не изменилась, а в плену на Украине продолжают томиться тысячи людей.

"Ни разу такого не было, чтобы Украина просто так взяла и отпустила наших людей оттуда. Я такого не помню. Только обменивали, и то обменивали с очень большой подлостью... Мы садимся играть с ними в шахматы - они играют с нами "в Чапаева"... Суть режима от того, что там Зеленский пришел, - она абсолютно не изменилась. Это тот же самый режим, который берет начало от Майдана", - пояснил эксперт.

Слова Друзя доказывает ситуация вокруг задержанного за "госизмену" главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как заявила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган, журналист якобы является ценным заложником, стоящим больше, чем все пленники вместе взятые. Однако она игнорирует тот факт, что Киев пытается шантажировать Москву жизнью гражданина не России, а Украины.