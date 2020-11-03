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"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17

03 ноября 2020, 11:35  •  222 • В мире
Голландский журналист Эрик ван де Бик считает, что главную версию по делу гибели MH17 можно считать разрушенной: российский "Бук" самолёт не сбивал. "Всего лишь случайное замечание", - говорит он о "проговорке" голландского прокурора.
Служба безопасности Украины и расследователи из Bellingcat с самого начала утверждают, что авиалайнер потерпел крушение после того как в него попала ракета из зенитно-ракетного комплекса. Якобы российский "Бук" переправили в Донбасс за день до трагедии.
На своём сайте Эрик ван де Бик отмечает, что на Западе эту версию приняли безоговорочно, но есть много несостыковок. Например, голландский прокурор Тийс Бергер случайно проговорился, и его фраза разрушает главную теорию по MH17.
Журналист отмечает, что есть немало примечательных фактов, о которых говорилось во время заседаний суда в Гааге, но на них или внимания не обратили, или не подхватили СМИ. Бергер говорил о семи обломках ракеты "Бука", которые были найдены на месте крушения.
На самом деле никакой ценности они не представляют. Во-первых, эксперты так и не сумели установить, что именно этой ракетой был сбит малайзийский авиалайнер. Во-вторых, обломки могли лежать посреди поля задолго до трагедии или же попасть туда после.
"Это было всего лишь случайное замечание, сделанное Бергером, и поэтому оно не было замечено прессой. Тем не менее, этот момент имеет огромное значение для всего дела", - цитирует Эрика ван де Бика "ПолитРоссия".

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