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"Всегда занимался рэкетирством": Азаров раскрыл детали прихода Порошенко к власти

18 сентября 2020, 13:40  •  28 • Политика
Экс-премьер Украины Николай Азаров раскрыл детали прихода бывшего президента Петра Порошенко в украинский кабмин в 2012 году. По его словам, Порошенко "всегда занимался рэкетирством".
По словам экс-премьера, в далёком 2012 году, получив от тогдашнего президента Украины Виктора Януковича предложение о включении Порошенко в кабмин, Азаров выступил против.
"Но это была весна 2012 г. А в октябре 2012 г. намечались выборы в Верховную Раду, положение у нас было достаточно сложное, а Порошенко обладал серьёзным "5 каналом", который по крайней мере на Киев имел большое влияние", - рассказал он в своём блоге.
В итоге Порошенко получил должность министра экономики - одну из ключевых должностей любого правительства. При этом, отметил Азаров, он стал замечать, что Порошенко довольно быстро выстроил "сеть" из "своих" людей и организовал пропускную систему на все решения, которые могут принести деньги.
"Когда аппарат стал об этом докладывать, я его пригласил и сказал: Петро, ты прекращай и занимайся делом", - рассказал Азаров, отметив, что рассчитывал на понимание со стороны Порошенко, однако этого не произошло.
Через время после разговора Азаров получил расшифровку разговора Порошенко и некого человека, предлагавшего опытного кандидата на должность председателя комитета по ценам. В разговоре было слышно, как на каждый аргумент об отличном опыте специалиста Порошенко интересовало одно. "Слушай, но это же сладкая должность. Ты что, хочешь, чтоб только тебе одному сладко было?" - спрашивал он собеседника, совершенно не обращая внимания на слова о профессиональном уровне специалиста.
"У меня постоянно спрашивают: "Почему не обнародовали?" Да потому что в политике масса факторов, которые приходится решать другими способами", - отметил Азаров.
Подводя итог написанному, экс-премьер Украины подчеркнул, что Порошенко всегда был рэкетиром и занимался "отжимом" предприятий.

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