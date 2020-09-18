"Всегда занимался рэкетирством": Азаров раскрыл детали прихода Порошенко к власти

По словам экс-премьера, в далёком 2012 году, получив от тогдашнего президента Украины Виктора Януковича предложение о включении Порошенко в кабмин, Азаров выступил против.

"Но это была весна 2012 г. А в октябре 2012 г. намечались выборы в Верховную Раду, положение у нас было достаточно сложное, а Порошенко обладал серьёзным "5 каналом", который по крайней мере на Киев имел большое влияние", - рассказал он в своём блоге.

В итоге Порошенко получил должность министра экономики - одну из ключевых должностей любого правительства. При этом, отметил Азаров, он стал замечать, что Порошенко довольно быстро выстроил "сеть" из "своих" людей и организовал пропускную систему на все решения, которые могут принести деньги.

"Когда аппарат стал об этом докладывать, я его пригласил и сказал: Петро, ты прекращай и занимайся делом", - рассказал Азаров, отметив, что рассчитывал на понимание со стороны Порошенко, однако этого не произошло.

Через время после разговора Азаров получил расшифровку разговора Порошенко и некого человека, предлагавшего опытного кандидата на должность председателя комитета по ценам. В разговоре было слышно, как на каждый аргумент об отличном опыте специалиста Порошенко интересовало одно. "Слушай, но это же сладкая должность. Ты что, хочешь, чтоб только тебе одному сладко было?" - спрашивал он собеседника, совершенно не обращая внимания на слова о профессиональном уровне специалиста.

"У меня постоянно спрашивают: "Почему не обнародовали?" Да потому что в политике масса факторов, которые приходится решать другими способами", - отметил Азаров.

Подводя итог написанному, экс-премьер Украины подчеркнул, что Порошенко всегда был рэкетиром и занимался "отжимом" предприятий.