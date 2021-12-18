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"Всегда убивали": Польский дезертир раскрыл пугающую правду о мигрантах с границы
18 декабря 2021, 23:55 • 170 • Политика
Польскому солдату, который запросил убежище в Белоруссии, рассказал об убийствах мигрантов на границе. "Не было такой ситуации, чтобы пограничники, проводя мигрантов, никого не убили", - рассказал он.
Польский пограничник Эмиль Чечко сбежал в Белоруссию, чтобы рассказать о преступлениях против мигрантов на границе. По его словам, польские силовики занимались убийством беженцев.
Эмиль Чечко запросил убежища в Белоруссии. На родине ему грозит 10 лет тюрьмы за дезертирство. Солдат рассказал белорусскому телевидению, как польские пограничники расстреливали беженцев.
- сказал Эмиль Чечко в откровенном интервью.
Он добавил, убитых людей закапывали в землю или оставляли прямо в приграничной зоне. По мнению солдата, на все эти преступления пограничников толкает польское правительство.
Напомним, что речь идёт о кризисе с мигрантами с Ближнего востока на границе Польши с Белоруссией. Беженцы пытались попасть через польскую территорию в ЕС, однако против них растянули колючую проволоку, стали травить собаками и обливать водой с химикатами, лишь бы не пропустить их через границу.
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