"Всегда мечтал возглавить Смерш": Соловьёв "расстрелял" Ковтуна из тепловизора

Телеведущий Владимир Соловьёв проверил голову украинского "эксперта" Вячеслава Ковтуна тепловизором. Это попало на фото и вызвало у политэксперта Владимира Корнилова ассоциации с расстрелом.

На снимке видно, как Соловьёв держит в вытянутой руке тепловизор. При этом поза телеведущего напоминает стойку красного комиссара, целящегося из пистолета. Ковтун стоит напротив, "готовый к расстрелу". Тепловизор направлен ему прямо в лоб.

Почему-то вспомнился сериал "Ликвидация". Тем более что Владимир Рудольфович всегда мечтал возглавить Смерш. Но пока это только тепловизор, - комментирует фото политический аналитик Владимир Корнилов на своей странице в Twitter.

Жаль, "пистолет" у него не той системы... - добавляет @r8XGVTQjVIeqm2A.

Купите ему настоящий наган и ничего не бойтесь - у Ковтуна там сплошная кость, - советует Сибирякъ @gda07081974.