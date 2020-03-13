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"Всегда мечтал возглавить Смерш": Соловьёв "расстрелял" Ковтуна из тепловизора
13 марта 2020, 04:35 • 70 • Политика
Соловьёв проверил голову Ковтуна тепловизором, а наблюдатели увидели "расстрел". "Почему-то вспомнился сериал "Ликвидация". Тем более что Владимир Рудольфович всегда мечтал возглавить Смерш", - комментирует экспрессивное измерение температуры политэксперт Владимир Корнилов.
Телеведущий Владимир Соловьёв проверил голову украинского "эксперта" Вячеслава Ковтуна тепловизором. Это попало на фото и вызвало у политэксперта Владимира Корнилова ассоциации с расстрелом.
На снимке видно, как Соловьёв держит в вытянутой руке тепловизор. При этом поза телеведущего напоминает стойку красного комиссара, целящегося из пистолета. Ковтун стоит напротив, "готовый к расстрелу". Тепловизор направлен ему прямо в лоб.
Напомним, что украинский "эксперт" Вячеслав Ковтун является частым гостем на политических передачах. Обычно, он выступает на стороне Киева и пытается отстаивать проукраинские позиции, часто неудачно.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968
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