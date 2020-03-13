Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
Главная / Политика

"Всегда мечтал возглавить Смерш": Соловьёв "расстрелял" Ковтуна из тепловизора

13 марта 2020, 04:35  •  70 • Политика
Соловьёв проверил голову Ковтуна тепловизором, а наблюдатели увидели "расстрел". "Почему-то вспомнился сериал "Ликвидация". Тем более что Владимир Рудольфович всегда мечтал возглавить Смерш", - комментирует экспрессивное измерение температуры политэксперт Владимир Корнилов.
Телеведущий Владимир Соловьёв проверил голову украинского "эксперта" Вячеслава Ковтуна тепловизором. Это попало на фото и вызвало у политэксперта Владимира Корнилова ассоциации с расстрелом.
На снимке видно, как Соловьёв держит в вытянутой руке тепловизор. При этом поза телеведущего напоминает стойку красного комиссара, целящегося из пистолета. Ковтун стоит напротив, "готовый к расстрелу". Тепловизор направлен ему прямо в лоб.
Почему-то вспомнился сериал "Ликвидация". Тем более что Владимир Рудольфович всегда мечтал возглавить Смерш. Но пока это только тепловизор, - комментирует фото политический аналитик Владимир Корнилов на своей странице в Twitter.
Жаль, "пистолет" у него не той системы... - добавляет @r8XGVTQjVIeqm2A.
Купите ему настоящий наган и ничего не бойтесь - у Ковтуна там сплошная кость, - советует Сибирякъ @gda07081974.
Напомним, что украинский "эксперт" Вячеслав Ковтун является частым гостем на политических передачах. Обычно, он выступает на стороне Киева и пытается отстаивать проукраинские позиции, часто неудачно.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 00:35
Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 01:35
Авось не пронесёт: в СФ отменили международную встречу из-за пандемии
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во в...
13 марта 2020, 00:35
Атака на американскую базу в Ираке: СМИ сообщают о погибших и раненых
13 марта 2020, 00:35
Эксперт объяснил, почему националисты «вытирают ноги» об украинскую власть
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему ...
13 марта 2020, 00:35
Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник
08 марта 2020, 14:08
Поезд уходит. Почему поправки в конституцию готовят молниеносно. Н. Стариков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.