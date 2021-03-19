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"Всегда готовы к худшему": В Кремле словами Путина спрогнозировали отношения России и США

19 марта 2021, 15:30  •  123 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность повторения ситуации холодной войны с США, напомнил журналистам слова Владимира Путина о желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами. "Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее и всегда готовы к худшему", - отметили в Кремле.
После заявления президента США Джо Байдена о Путине-"убийце" и последующей за этим реакции российского МИДа и самого президента Российской Федерации эксперты прогнозируют и вероятный сценарий повторения холодной войны между Москвой и Вашингтоном. Своё мнение высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он обратил внимание журналистов на то, что "наблюдатели и специалисты зарабатывают на хлеб на подобных прогнозах".
"Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее и всегда готовы к худшему", - пояснил официальный представитель Кремля.
В том числе Песков напомнил и о сказанных накануне словах президента России, который вполне чётко наметил дальнейший курс отношений между нашими странами. В частности, в Кремле указали на желание российского лидера "несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами".
Песков подчеркнул также, что пролонгация отношений между Москвой и Вашингтоном будет не только в интересах двух держав, но и всего мира. При этом особо заметил, что и слова президента Байдена Россия "не может не учитывать".
Накануне, напомним, Путин, рассуждая о перспективах отношения России с Соединёнными Штатами, отметил, что "мы умеем отстаивать свои собственные интересы" и "мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя".
"И им придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придётся с этим считаться", - подчеркнул президент России.

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