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"Всегда был паршивой овцой": Племянник Меган Маркл решил нажиться на ее сыне, продавая марихуану
15 сентября 2019, 19:24 • 95 • В мире
Племянник Меган Маркл хочет нажиться на ее сыне. Предприимчивый молодой человек намерен использовать имя Арчи как торговую марку для… марихуаны. В свое оправдание родственник заявил, что "всегда был паршивой овцой".
Daily Mail выпустила новую заметку, в которой рассказала пикантные подробности семьи Меган Маркл. Так, племянник герцогини Сассекской заявил о том, что почувствовал в себе тягу к грандиозному бизнесу. И решил выпустить новый сорт марихуаны, который назвал бы в честь ее сына.
"Меня всегда называли меня паршивой овцой в семье, - цитирует его издание. - Впрочем, я старался изо всех сил, чтобы зарабатывать на жизнь в очень конкурентном бизнесе".
Ранее он кстати, уже выпускал марихуану, которую назвал "Искрящаяся Меган". По его расчетам, имена Меган и Арчи в качестве товарного знака могут принести ему доход до 200 миллионов долларов в год.
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