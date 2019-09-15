Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
В ЦРУ признались, что готовили голубей-шпионов для отправки в СССР
Сенцов, Кольченко и стадо овец
США решили припугнуть Иран "мощнейшим ударом". Саудиты назвали срок - ...
Главная / В мире

"Всегда был паршивой овцой": Племянник Меган Маркл решил нажиться на ее сыне, продавая марихуану

15 сентября 2019, 19:24  •  95 • В мире
Племянник Меган Маркл хочет нажиться на ее сыне. Предприимчивый молодой человек намерен использовать имя Арчи как торговую марку для… марихуаны. В свое оправдание родственник заявил, что "всегда был паршивой овцой".
Daily Mail выпустила новую заметку, в которой рассказала пикантные подробности семьи Меган Маркл. Так, племянник герцогини Сассекской заявил о том, что почувствовал в себе тягу к грандиозному бизнесу. И решил выпустить новый сорт марихуаны, который назвал бы в честь ее сына.
"Меня всегда называли меня паршивой овцой в семье, - цитирует его издание. - Впрочем, я старался изо всех сил, чтобы зарабатывать на жизнь в очень конкурентном бизнесе".
Ранее он кстати, уже выпускал марихуану, которую назвал "Искрящаяся Меган". По его расчетам, имена Меган и Арчи в качестве товарного знака могут принести ему доход до 200 миллионов долларов в год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
15 сентября 2019, 19:09
«Ведёт к деформации рынка»: в парламенте ФРГ недовольны решением суда ЕС об ограничении использования OPAL «Газпромом»
14 сентября 2019, 20:24
«Чистый и прозрачный бизнес»: почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия
15 сентября 2019, 15:54
«Создать причину из ничего»: в США предложили нанести удар по нефтяным объектам Ирана
14 сентября 2019, 17:24
Шутки-прибаутки: Кого из мировых лидеров подкалывал Трамп
15 сентября 2019, 02:54
«Нужен конвейер из плохих новостей»: почему Дональда Трампа призвали отказаться от его бизнес-империи
14 сентября 2019, 17:09
«Политический шаг»: постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за &qu...
15 сентября 2019, 06:24
США против России. Как будут воевать две великие страны
15 сентября 2019, 09:24
«Выполнили свой долг»: как была отбита террористическая атака на Дагестан в 1999 году
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ С...
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Сол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревестника"
11 сентября 2019, 11:24
"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в США и рейсом МН17
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.