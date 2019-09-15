"Всегда был паршивой овцой": Племянник Меган Маркл решил нажиться на ее сыне, продавая марихуану

Daily Mail выпустила новую заметку, в которой рассказала пикантные подробности семьи Меган Маркл. Так, племянник герцогини Сассекской заявил о том, что почувствовал в себе тягу к грандиозному бизнесу. И решил выпустить новый сорт марихуаны, который назвал бы в честь ее сына.

"Меня всегда называли меня паршивой овцой в семье, - цитирует его издание. - Впрочем, я старался изо всех сил, чтобы зарабатывать на жизнь в очень конкурентном бизнесе".

Ранее он кстати, уже выпускал марихуану, которую назвал "Искрящаяся Меган". По его расчетам, имена Меган и Арчи в качестве товарного знака могут принести ему доход до 200 миллионов долларов в год.