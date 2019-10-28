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"Всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ": В Минобороны России указали на нестыковки в "ликвидации" аль-Багдади

28 октября 2019, 20:54  •  34 • В мире
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы "ликвидации" главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. В ведомстве указали на нестыковки, усомнившись, что главарь мог находиться на территории, где действовала другая террористическая организация, которая "всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ".
Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп объявил о "ликвидации" главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади. При этом глава Белого дома заверил, что среди американских военнослужащих потерь не было, а вот боевиков, мол, убито много.
Однако в Минобороны России указали на некоторые нестыковки в "уничтожении" главаря ИГ и усомнились в проведении подобной операции. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что у Минобороны РФ нет достоверной информации о той спецоперации, что якобы проводили американские военные в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб.
Кроме того, "участники" спецоперации распространяют противоречивые подробности "ликвидации". И это уже наводит на мысль о том, проходила ли она вообще и была ли успешной?
Есть и еще один момент. "Уничтожение" проходило в районах, где действует другая террористическая группировка - "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Но она, обратил особое внимание Конашенков, "всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии".
"Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - подчеркнул представитель российского Министерства обороны.
Кроме того, в последние дни Минобороны РФ в указанной зоне деэскалации вообще не фиксировало никаких авиаударов ВС Соединенных Штатов или возглавляемой ими коалиции. Не подтвердили в ведомстве и слова Трампа о якобы открытом Россией небе над подконтрольными ей районами САР для американских ВВС.

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