"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина

Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина. "Самое время дать журналистам понять, что их вседозволенности положен предел", - комментируют они.

На встрече президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом в Женеве американские журналисты устроили потасовку, но были быстро выставлены за дверь русской службой охраны. Американцы пришли в восторг от грамотной работы русских секьюрити.

Инцидент с журналистами привлёк к себе внимание чуть ли не больше, чем сами переговоры лидеров России и США. Американский телеканал Fox News сообщил, что репортёров США агрессивно вытолкнули сотрудники русской службы безопасности. Однако в комментариях американцы оказались не на стороне прессы.

"Представители американских масс-медиа считают, что им всё позволено. Самое время дать журналистам понять, что их вседозволенности положен предел", - пишет пользователь под ником spikeit2times.

"Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств", - добавляет 4keepingtime.

"СМИ это заслужили. Они думают, будто имеют право делать всё, что захотят", - считает Parabellum062.

"Российская охрана присутствовала там не для вежливых речей, а чтобы выполнить поставленную задачу (то есть очистить помещение)", - отмечает Brokendrum.

Стоит отметить, что американцы также прошлись по президенту США Джо Байдену. Один из комментаторов отметил, что мозг 78-летнего американского лидера уже начал давать сбои, поэтому он ставит на главу России.