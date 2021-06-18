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"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина

18 июня 2021, 07:00  •  206 • Политика
Американцы высказались об инциденте с журналистами и охраной Путина. "Самое время дать журналистам понять, что их вседозволенности положен предел", - комментируют они.
На встрече президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом в Женеве американские журналисты устроили потасовку, но были быстро выставлены за дверь русской службой охраны. Американцы пришли в восторг от грамотной работы русских секьюрити.
Инцидент с журналистами привлёк к себе внимание чуть ли не больше, чем сами переговоры лидеров России и США. Американский телеканал Fox News сообщил, что репортёров США агрессивно вытолкнули сотрудники русской службы безопасности. Однако в комментариях американцы оказались не на стороне прессы.
"Представители американских масс-медиа считают, что им всё позволено. Самое время дать журналистам понять, что их вседозволенности положен предел", - пишет пользователь под ником spikeit2times.
"Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств", - добавляет 4keepingtime.
"СМИ это заслужили. Они думают, будто имеют право делать всё, что захотят", - считает Parabellum062.
"Российская охрана присутствовала там не для вежливых речей, а чтобы выполнить поставленную задачу (то есть очистить помещение)", - отмечает Brokendrum.
Стоит отметить, что американцы также прошлись по президенту США Джо Байдену. Один из комментаторов отметил, что мозг 78-летнего американского лидера уже начал давать сбои, поэтому он ставит на главу России.

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