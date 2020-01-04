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"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
04 января 2020, 16:39 • 118 • Политика
После убийства иранского командующего Касема Сулеймани Иран привёл свои ракетные войска в боевую готовность, сейчас они в режиме ожидания и ждут приказа. Об этом сообщил корреспондент ФАН Аббас Джума.
Все ячейки сил "Кудс", расположенные по всему миру, также находятся "на низком старте", отметил журналист. По последним данным, истребители Ирана кружат близ границы с Ираком.
"Все ждут приказа", - написал журналист в своём Twitter, его цитирует ФАН.
Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась из-за убийства американскими военными командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, совершённого в окрестностях аэропорта Багдада. Атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа с целью "предотвратить враждебные действия Ирана", подтвердил Пентагон.
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