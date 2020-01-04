"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию

Все ячейки сил "Кудс", расположенные по всему миру, также находятся "на низком старте", отметил журналист. По последним данным, истребители Ирана кружат близ границы с Ираком.

"Все ждут приказа", - написал журналист в своём Twitter, его цитирует ФАН.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась из-за убийства американскими военными командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, совершённого в окрестностях аэропорта Багдада. Атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа с целью "предотвратить враждебные действия Ирана", подтвердил Пентагон.