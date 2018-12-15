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"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пентагона три дня скрывается от Шойгу

15 декабря 2018, 18:39  •  127 • Политика
Выход США из ДРСМД был спланирован и просчитан заранее, уверен заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев. Потому глава Пентагона Джеймс Мэттис и скрывается три дня, уклоняясь от разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Но
Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что еще до того, как в Москву прислали советника по нацбезопасности Джона Болтона с заявлением о возможном расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в бюджет США будет были внесены траты на разработку ракет, подпадающих под действие договора. То есть выход США из ДРСМД был спланирован и утвержден Конгрессом заранее, отметил заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев, комментируя трехдневные усилия главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которые тот прилагает, чтобы избежать разговора о Договоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
В разговоре с Царьградом военный эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне спланировали выход из ДРСМД, а затем обвинили Россию в вымышленных нарушениях. И нынешнее гробовое молчание в ответ на призывы к диалогу — их того же разряда, полагает он.
"Не будем разговаривать, не будем отвечать, потому что сказать нечего. Потому что они же исключительные", - объяснил полковник запаса позицию Пентагона, напомнив о выступлении президента США в Генассамблее ООН, в котором тот объявил Соединенные Штаты "исключительной державой", тогда как Россию — "уникальной, но не исключительной".
В то же время Владимир Кошелев поддержал настойчивость российских властей и стремление к диалогу. По его словам, прогрессивное человечество, в том числе НАТО, должно видеть, что происходит.
Однако, напомнил эксперт, не стоит считать, что выход США из ДРСМД означает начало гонки вооружений, потому что такая гонка началась еще 16 лет назад, когда США вышли из договора по ПРО. Теперь на очереди договор уже о стратегических и наступательных вооружениях по угрозой, уверен собеседник Царьграда.
Единственное, что удивляет в этой ситуации, отметил Кошелев, так это молчание Европы, для которой согласие на размещение у себя американских ракет равносильно приставленному к виску пистолету в виде ответных мер России.

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