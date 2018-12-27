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"Все закончится для них окружением и котлом": Объявив о захвате "серой зоны" Донбасса, Украина рискует нарваться на проблемы

27 декабря 2018, 13:39  •  76 • Политика
Заявив о "захвате" большей части "серой зоны" в Донбассе, администрация президента Украины рискует нарваться на серьезные проблемы, так как речь идет о грубом нарушении Минских соглашений. На это обратили внимание пользователи Сети.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль почти всю "серую зону" в Донбассе. Этим похвастался советник главы Украины Юрий Бирюков.
"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены", - поведал он в эфире телеканала "Прямой", умолчав о том, что данные условия нарушают требования заключенных в Минске соглашений.
Напомним, "серая зона" отделяет ВСУ от ополченцев ДНР и ЛНР. На данной территории должны отсутствовать любые вооруженные силы.
На этот абсурд уже указали пользователи соцсетей, обвинившие Киев в нарушении договоренностей. Критике подверглась и пассивность представителей СММ ОБСЕ.
"Киев громче всех кричал о "нарушении Минских соглашений"... А что сейчас-то притих? Где вопли "Караул!"? А что ОБСЕ не выносит резолюцию? А-а-а, дяди из-за океана молчать велят?" - возмутился комментатор.
"Правильно ли я понимаю, что Украина хвастается тем, что полностью нарушила Минские соглашения?" - добавил другой.
"Они также захватили территории строящихся объектов в Московской, Калужской, Брянской и других областях России. Перемога, панове!" - иронично написал третий.
"Серая зона" - территория, где должны отсутствовать любые вооруженные силы. Как можно "освободить" то, где не присутствовал противник? И, кстати, это нарушение Минских соглашений. Наблюдатели продолжают наблюдать и загадочно помалкивать», -констатировали в соцсетях.
"Куда бы они ни двигались, все закончится для них окружением и котлом", - резюмировали пользователи, посулив администрации президента Украины большие проблемы.

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