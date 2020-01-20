"Все взоры устремлены на Россию": Фотошоп оказался пророческим. Что теперь скажут DW и либералы?

В июле 2017 года пользователи Сети стали публиковать фотографию, сделанную на полях саммита G20 в Гамбурге, на которой президент России сидит за столом в окружении глав США и Турции, склонившихся к российскому лидеру.

Фотография оказалась фотошопом, а на оригинальном снимке президента России не было. Это позволило некоторым либеральным изданиям, и в первую очередь газете Deutsche Welle, написать о распространении "кремлёвских фейков". На самом же деле фотография была всего лишь шуткой.

На саммите в Берлине, на котором обсуждался вопрос урегулирования конфликта в Ливии, журналисты сделали фотографию, на которой Владимир Путин сидит в окружении лидеров других стран. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Абдул-Фаттах Ас-Сиси внимательно слушают российского лидера. "Все взоры с надеждой устремлены на Россию", - прокомментировала фотографию журналистка Юлия Витязева.

"Это изоляция?" - поинтересовался журналист Александр Коц, также опубликовавший фотографию с саммита.

"Когда фотошоп оказался пророческим. Только в реальности Трампа даже не позвали. Помню, как либералы и даже DW бросились "разоблачить кремлёвский фейк". Что они теперь, интересно, скажут?" - написал автор Telegram-канала "Белоручка".

Скриншот: Twitter/@Vityzeva