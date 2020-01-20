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"Все взоры устремлены на Россию": Фотошоп оказался пророческим. Что теперь скажут DW и либералы?
20 января 2020, 12:54 • 24 • Политика
На международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии была сделана очень интересная фотография, на которой лидеры стран - участниц саммита окружили Владимира Путина. Снимок очень напомнил старый фотошоп на похожую тему, который сегодня оказался пророческим. "Все взоры устремлена на Россию", - отметила журналистка Юлия Витязева.
В июле 2017 года пользователи Сети стали публиковать фотографию, сделанную на полях саммита G20 в Гамбурге, на которой президент России сидит за столом в окружении глав США и Турции, склонившихся к российскому лидеру.
Фотография оказалась фотошопом, а на оригинальном снимке президента России не было. Это позволило некоторым либеральным изданиям, и в первую очередь газете Deutsche Welle, написать о распространении "кремлёвских фейков". На самом же деле фотография была всего лишь шуткой.
На саммите в Берлине, на котором обсуждался вопрос урегулирования конфликта в Ливии, журналисты сделали фотографию, на которой Владимир Путин сидит в окружении лидеров других стран. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Абдул-Фаттах Ас-Сиси внимательно слушают российского лидера. "Все взоры с надеждой устремлены на Россию", - прокомментировала фотографию журналистка Юлия Витязева.
"Это изоляция?" - поинтересовался журналист Александр Коц, также опубликовавший фотографию с саммита.
"Когда фотошоп оказался пророческим. Только в реальности Трампа даже не позвали. Помню, как либералы и даже DW бросились "разоблачить кремлёвский фейк". Что они теперь, интересно, скажут?" - написал автор Telegram-канала "Белоручка".
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
Скриншот: Telegram/Белоручка
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