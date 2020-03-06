"Все вопли остались в Анкаре": Журналист указал на слабую позицию Эрдогана на переговорах

В своём Twitter Джума отметил, что на переговорах президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги в Москве принято решение о совместном российско-турецком патрулировании трассы М-4 в Идлибе. При этом по трассе М-5 решений не озвучивалось.

"Трасса М-5, видимо, наша. Как и ожидалось, Эрдоган приехал со слабой позицией. И все вопли об откате сирийской армии за наблюдательные пункты так и остались в Анкаре", - написал журналист.

Схожее мнение ранее выразил эксперт Борис Рожин. По его словам, стороны решили сохранить статус-кво по вопросу сирийской трассы М-5, так что, вероятно, у националистов к Эрдогану возникнет вопрос: "Что ж ты, фраер, сдал назад".