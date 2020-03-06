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"Все вопли остались в Анкаре": Журналист указал на слабую позицию Эрдогана на переговорах

06 марта 2020, 08:35  •  89 • В мире
Журналист-международник Аббас Джума указал на слабую позицию президента Турции Реджепа Эрдогана на переговорах в Москве. По его словам, "все вопли" политика об отходе сирийской армии в Идлибе остались в Анкаре.
В своём Twitter Джума отметил, что на переговорах президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги в Москве принято решение о совместном российско-турецком патрулировании трассы М-4 в Идлибе. При этом по трассе М-5 решений не озвучивалось.
"Трасса М-5, видимо, наша. Как и ожидалось, Эрдоган приехал со слабой позицией. И все вопли об откате сирийской армии за наблюдательные пункты так и остались в Анкаре", - написал журналист.
Схожее мнение ранее выразил эксперт Борис Рожин. По его словам, стороны решили сохранить статус-кво по вопросу сирийской трассы М-5, так что, вероятно, у националистов к Эрдогану возникнет вопрос: "Что ж ты, фраер, сдал назад".

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