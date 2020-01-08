|
"Все военнослужащие США - цель": Сатановский объяснил, почему Трамп не сможет "запихнуть дерьмо обратно в лошадь"
08 января 2020, 18:09 • 53 • Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами. Теперь все американские военнослужащие по всему миру для иранцев и связанных с ними шиитских подразделений легитимная цель, считает политолог и экономист Евгений Сатановский. "Как говорят в Техасе, невозможно запихнуть дерьмо обратно в лошадь", - добавляет он.
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Ситуацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он напоминает, что американцев предупреждали, когда они признавали КСИР (вооруженные силы Ирана) террористами, что это глупая затея. Так они ещё и убили Сулеймани, командовавшего спецподразделениями "Кодс". Теперь пошла "обратка", отмечает эксперт.
По его словам, теперь все американские военнослужащие по всему миру для иранцев и связанных с ними шиитских подразделений легитимная цель. Также есть вероятность, что президент США Дональд Трамп может спровоцировать удар Ирана по Израилю, чтобы легитимизировать прямое нападение на Тегеран. С другой стороны, на носу очередные выборы президента США. Если Трампа сменят, его преемник будет вести себя более сдержанно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 января 2020, 09:24
|
04 января 2020, 06:54
|
02 января 2020, 12:39
|
06 января 2020, 23:54
|
04 января 2020, 10:09
|
03 января 2020, 01:39
|
07 января 2020, 22:24