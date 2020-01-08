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"Все военнослужащие США - цель": Сатановский объяснил, почему Трамп не сможет "запихнуть дерьмо обратно в лошадь"

08 января 2020, 18:09  •  53 • Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами. Теперь все американские военнослужащие по всему миру для иранцев и связанных с ними шиитских подразделений легитимная цель, считает политолог и экономист Евгений Сатановский. "Как говорят в Техасе, невозможно запихнуть дерьмо обратно в лошадь", - добавляет он.
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Ситуацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он напоминает, что американцев предупреждали, когда они признавали КСИР (вооруженные силы Ирана) террористами, что это глупая затея. Так они ещё и убили Сулеймани, командовавшего спецподразделениями "Кодс". Теперь пошла "обратка", отмечает эксперт.
"Иранское начальство напомнило американскому, что против 52 заложников, по числу которых Трамп отмерил, сколько в Иране будет уничтожено исторических объектов, у них есть 290 иранцев, погибших в 1988-м на сбитом американцами безо всякого повода иранском гражданском лайнере. Смех смехом, но Америка может в данной ситуации оказаться кверху мехом", - пишет Сатановский на своём tg-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
По его словам, теперь все американские военнослужащие по всему миру для иранцев и связанных с ними шиитских подразделений легитимная цель. Также есть вероятность, что президент США Дональд Трамп может спровоцировать удар Ирана по Израилю, чтобы легитимизировать прямое нападение на Тегеран. С другой стороны, на носу очередные выборы президента США. Если Трампа сменят, его преемник будет вести себя более сдержанно.
"Но в любом случае процесс пошёл. Как говорят в Техасе, невозможно запихнуть дерьмо обратно в лошадь. Чертовски верно говорят!" - подытожил Сатановский.

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