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"Все варианты на столе": США признали, что готовы на всё для свержения президента Венесуэлы Мадуро
06 августа 2019, 23:54 • 78 • Политика
В США заявили, что будут использовать все методы для свержения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Все варианты на столе", - говорится в сообщении Белого дома.
Власти США применят все способы и методы, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в официальном заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех счетов властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции США. В том числе это касается Центрального банка Венесуэлы, а также государственной нефтяной компании PDVSA.
При этом отмечается, что всё это делается под предлогом предоставления гуманитарной помощи венесуэльскому народу и обеспечения "демократии" в стране.
Напомним, что власти Венесуэлы заблокировали въезд американским грузовикам с "гуманитаркой", так как резонно опасаются, что в них будет контрабандой завезено в страну оружие для свержения властей. Гуманитарная помощь от России и Китая была пропущена в страну без всяких проблем.
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