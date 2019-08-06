"Все варианты на столе": США признали, что готовы на всё для свержения президента Венесуэлы Мадуро

Власти США применят все способы и методы, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в официальном заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех счетов властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции США. В том числе это касается Центрального банка Венесуэлы, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

"Штаты будут использовать все соответствующие инструменты, чтобы положить конец удержанию власти Мадуро в Венесуэле", - гласит сообщение.

При этом отмечается, что всё это делается под предлогом предоставления гуманитарной помощи венесуэльскому народу и обеспечения "демократии" в стране.

Напомним, что власти Венесуэлы заблокировали въезд американским грузовикам с "гуманитаркой", так как резонно опасаются, что в них будет контрабандой завезено в страну оружие для свержения властей. Гуманитарная помощь от России и Китая была пропущена в страну без всяких проблем.