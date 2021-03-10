"Все в шоке и недоумении": Вечер памяти Ланового обернулся скандалом и обвинениями в мести

Вечер памяти Василия Ланового превратился в грандиозный скандал. "Все до сих пор в шоке и недоумении", - комментирует президент Международного культурного центра "Слава".

9 марта в Доме кино должен был пройти вечер памяти актёра Василия Ланового, который ушёл из жизни 28 января из-за последствий COVID-19. Однако памятное мероприятие было неожиданно отменено в последнюю секунду, когда все были уже в сборе.

Об отмене объявили представители Союза кинематографистов. Они объяснили это "техническими причинами" и перенесли мероприятие на неопределённый срок. Однако президент Международного культурного центра "Слава" Вячеслав Моцардо считает, что дело в другом.

Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов - они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении,

- цитирует "КП" слова Моцардо.

Он предполагает, что отмена вечера памяти была местью лично ему за критику в адрес окружения Ланового. Моцардо считает, что актёра не уберегли от болезни, разрешая ему продолжать выступать.