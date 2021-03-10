|
"Все в шоке и недоумении": Вечер памяти Ланового обернулся скандалом и обвинениями в мести
10 марта 2021, 17:55 • 88 • Политика
Вечер памяти Василия Ланового превратился в грандиозный скандал. "Все до сих пор в шоке и недоумении", - комментирует президент Международного культурного центра "Слава".
9 марта в Доме кино должен был пройти вечер памяти актёра Василия Ланового, который ушёл из жизни 28 января из-за последствий COVID-19. Однако памятное мероприятие было неожиданно отменено в последнюю секунду, когда все были уже в сборе.
Об отмене объявили представители Союза кинематографистов. Они объяснили это "техническими причинами" и перенесли мероприятие на неопределённый срок. Однако президент Международного культурного центра "Слава" Вячеслав Моцардо считает, что дело в другом.
- цитирует "КП" слова Моцардо.
Он предполагает, что отмена вечера памяти была местью лично ему за критику в адрес окружения Ланового. Моцардо считает, что актёра не уберегли от болезни, разрешая ему продолжать выступать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2021, 07:25
|
07 марта 2021, 04:40
|
06 марта 2021, 02:05
|
05 марта 2021, 03:10
|
06 марта 2021, 14:00
|
08 марта 2021, 09:05
|
10 марта 2021, 06:55