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"Все в Конгрессе США устали от Грузии": Саакашвили призвал сторонников действовать

24 сентября 2021, 22:05  •  78 • Политика
В США все устали от Грузии, заявил Саакашвили и призвал своих сторонников действовать. Он намерен вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления в октябре.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выполнит обещание и вернётся в страну перед муниципальными выборами. Однако взамен он потребовал от народа Грузии содействия, чтобы ему не заткнули рот.
Выступление беглого политика состоялось в ходе конференции, организованной неправительственной организацией Europa Union Frankfurt. Помимо обещаний вернуться в Грузию, Саакашвили рассказал, как прошли его встречи в Конгрессе и Сенате США.
Все в Конгрессе США говорят мне, что мы устали от Грузии,
- признался экс-президент.
В этой связи Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии самим проявить инициативу. Он добавил, что у них осталось всего несколько дней, чтобы начать действовать.
У Миши две руки, две ноги и один рот. И этот рот закроют за пару минут без проблем… Если грузинский народ не пошевелится, и Мише ничего не поможет,
- отметил Саакашвили.
Напомним, что в своё время Саакашвили пришёл к власти в Грузии благодаря "цветной революции". В 2008 году он начал войну в Южной Осетии, которая завершилась в течение недели полным разгромом Грузии. После этого карьера Саакашвили пошла под откос.
Сейчас на родине его разыскивают по обвинению в коррупционных преступлениях. Также Саакашвили был лишён гражданства Грузии, так как получил паспорт Украины и занимал в этой стране различные государственные должности.

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