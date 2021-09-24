"Все в Конгрессе США устали от Грузии": Саакашвили призвал сторонников действовать

В США все устали от Грузии, заявил Саакашвили и призвал своих сторонников действовать. Он намерен вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления в октябре.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выполнит обещание и вернётся в страну перед муниципальными выборами. Однако взамен он потребовал от народа Грузии содействия, чтобы ему не заткнули рот.

Выступление беглого политика состоялось в ходе конференции, организованной неправительственной организацией Europa Union Frankfurt. Помимо обещаний вернуться в Грузию, Саакашвили рассказал, как прошли его встречи в Конгрессе и Сенате США.

Все в Конгрессе США говорят мне, что мы устали от Грузии,

- признался экс-президент.

В этой связи Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии самим проявить инициативу. Он добавил, что у них осталось всего несколько дней, чтобы начать действовать.

У Миши две руки, две ноги и один рот. И этот рот закроют за пару минут без проблем… Если грузинский народ не пошевелится, и Мише ничего не поможет,

- отметил Саакашвили.

Напомним, что в своё время Саакашвили пришёл к власти в Грузии благодаря "цветной революции". В 2008 году он начал войну в Южной Осетии, которая завершилась в течение недели полным разгромом Грузии. После этого карьера Саакашвили пошла под откос.

Сейчас на родине его разыскивают по обвинению в коррупционных преступлениях. Также Саакашвили был лишён гражданства Грузии, так как получил паспорт Украины и занимал в этой стране различные государственные должности.