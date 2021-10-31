"Все улики налицо": Инспектор восстановил картину убийства лося из багажника депутата Рашкина

Инспектор восстановил картину убийства обнаруженного в машине депутата КПРФ Рашкина лося. "Провели прямую от места нахождения гильзы, места разделки и в осинах нашли пулю. То есть все улики налицо", - отметил он.

После задержания депутата КПРФ Валерия Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля инспектор государственного охотничьего надзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства животного. Это помогли сделать обнаруженные улики.

Сообщается, что вначале было найдено место, где разделали убитое животное. Затем неподалёку были обнаружены гильзы от оружия депутата. Это помогло определить место, где находился лось, когда его застрелили.

Провели прямую от места нахождения гильзы, места разделки и в осинах нашли пулю. То есть все улики налицо,

- рассказал инспектор.

Он добавил, что убитое животное было молодой лосихой. Ей было всего два с половиной года. Следующей весной она могла уже дать потомство. Также инспектор отметил, что за всю его практику ни один браконьер ещё не признавал, что именно он застрелил дикое животное, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что депутат Рашкин утверждает, что якобы нашёл лося уже мёртвым. Поэтому загрузил его в машину и повёз "сдавать в полицию". Правоохранительные органы сомневаются в этой версии, так как парламентарий оставил в лесу своё оружие.