"Все, Украины почти что нет": Киев и Москва не могут договориться о транзите газа

Киев и Москва не могут договориться о транзите газа, потому что на сегодняшний день непонятно, с кем именно на Украине следует договариваться, говорят российские эксперты, указывая на предстоящие президентские выборы в стране. Между тем украинские активисты предупреждают о "жизненной необходимости" контракта для страны. "Потеряем транзит через Украину — всё, Украины почти что нет", - уверены они.

Киев и Москва не могут договориться о транзите российского газа через Украину. И если для России этот вопрос лежит преимущественно в экономической площади, то для Украины речь идет о выживании страны, бьют в набат украинские общественные деятели. Несмотря на это, официальный Киев продолжает пытаться ставить свои условия.

Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире онлайн-канала UMN заявила, что Россия будет вынуждена подписать новый договор с Киевом на транзит газа в Европу, чтобы обеспечить поставки до запуска "Северного потока - 2".

"До первого января 2020-го они все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток - 2", им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу", - отметила она. По ее мнению, это понимают и европейцы, и русские, и украинская сторона.

Поэтому чем дольше Москва тянет, тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше останется времени на то, чтобы достичь какие-либо общие знаменатели, рассказала Бойко.

В то же время соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире ТВЦ указал, что Украина находится в катастрофическом положении и крайне нуждается в экономическом взаимодействии с Москвой, а потому должна искать возможность договориться, а не ставить свои условия.

"Мы сегодня в катастрофическом положении! Потеряем транзит через Украину — всё, Украины почти что нет. Но Украина интересна, если в ней нормальная власть. Мы имеем уникальную вещь, которая даёт нам определённые перспективы в отношениях с Россией. У нас хранилища газа, которые позволяют обеспечить стабильные поставки как на Украину, так и в Европу. В данном случае с Украиной можно работать, но только не с той властью, которая сейчас", - говорит Олейник.

Активист полагает, что добиться восстановления отношений с Россией в полном объеме Украине поможет только лидер с огромной политической волей. Потому что ему, среди прочего, придется после инаугурации поехать в Донецк и Луганск и предложить путь к общенациональному примирению, настаивает Олейник.

На сегодня же Москве не с кем договариваться по газу, соглашается заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В экспертной дискуссии на площадке клуба Валдай он напомнил, что любая угроза транзиту автоматически означает для поставщика невыполнение многомиллиардных контрактов. Потому Украина стремится заполучить такую силу воздействия на Россию, как поставщика, и на Европу, как на потребителя. Европейцы, в первую очередь Германия, прекрасно это понимают, отметил эксперт.

"И, соответственно, эти переговоры направлены на то, чтобы создать эти правила игры, и здесь есть обязанности европейской стороны, должен быть дополнительный спрос на объемы газа, должны быть приемлемые условия, а также гарантия со стороны России. Здесь можно найти компромисс - и о чем будут переговоры, когда создадутся политические условия. Сейчас на Украине не с кем вести переговоры по большому счету, поэтому ведутся консультации и показывается, что стороны готовы, а это уже позитив", - цитирует слова Гривача РИА Новости.

Напомним, в начале недели, 21 января, в Брюсселе прошла консультационная встреча представителей Еврокомиссии, России и Украины. Темой для обсуждения стал транзит газа после 2019 года, когда истекает контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны решили вернуться к обсуждению в мае, после выборов президента Украины.

Министр энергетики России Александр Новак при этом оговорил, что для сохранения транзита российского газа Киеву следует, во-первых, представить чёткие правила работы газотранспортной системы, а во-вторых, предложить Москве коммерчески выгодные условия.

Пожелания Еврокомиссии по поводу будущего контракта не раскрываются.