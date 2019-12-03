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"Все украинцы": Разумков уверен, что на Украине есть "только один народ"
03 декабря 2019, 17:39 • 86 • В мире
По мнению спикера Рады, на Украине нет "ни малых, ни средних, ни больших народов, все украинцы". "У нас только один народ", - уверяет он.
Так Дмитрий Разумков отреагировал на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, предупредившего об угрозе выхода из состава Украины ряда областей.
Напомним, о реальной угрозе потери Украиной части областей спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, комментируя действия украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве.
Он отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет на форуме ООН в Женеве крымских татар. Срыв его выступления продемонстрировал всему миру нетерпимость представителей власти Украины к малым народам.
Речь идёт о скандальном переполохе, который украинская делегация устроила во время выступления представителя России на проходившем в Женеве форуме по вопросам нацменьшинств ООН. Во время доклада Руслана Бальбека украинцы кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, едва не бросаясь в драку.
Из-за этого выступление российского делегата было сорвано. Парламентарий отметил, что до сих пор не может поверить, что подобные выходки возможны в самом центре Европы. Также Руслан Бальбек предположил, что украинскую делегацию составили не из дипломатов, а из тех, "кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на Майдане".
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