"Все украинцы": Разумков уверен, что на Украине есть "только один народ"

Так Дмитрий Разумков отреагировал на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, предупредившего об угрозе выхода из состава Украины ряда областей.

"Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить: если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить ещё какие-то территории, то это только мечты", - заявил Разумков.

Напомним, о реальной угрозе потери Украиной части областей спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, комментируя действия украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - пояснил Володин.

Он отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет на форуме ООН в Женеве крымских татар. Срыв его выступления продемонстрировал всему миру нетерпимость представителей власти Украины к малым народам.

Речь идёт о скандальном переполохе, который украинская делегация устроила во время выступления представителя России на проходившем в Женеве форуме по вопросам нацменьшинств ООН. Во время доклада Руслана Бальбека украинцы кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, едва не бросаясь в драку.

Из-за этого выступление российского делегата было сорвано. Парламентарий отметил, что до сих пор не может поверить, что подобные выходки возможны в самом центре Европы. Также Руслан Бальбек предположил, что украинскую делегацию составили не из дипломатов, а из тех, "кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на Майдане".