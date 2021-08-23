"Все только проиграют": В МИД оценили вероятность отключения России от SWIFT

В МИД России оценили опасность отключения России от SWIFT. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, от этого "все только проиграют".

По словам дипломата, угрозы отключения России от системы на сегодняшний день нет.

"Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается", - сказал он в комментарии РИА Новости.

Как отметил Биричевский, гипотетическое отключение от SWIFT - "мера не рыночная, а сугубо политическая".

"Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", - подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что на данный момент у России нет цели создать альтернативу SWIFT как можно скорее. Даже нельзя назвать приблизительные сроки. По его словам, ведётся последовательная масштабная работа, но через год-два ещё не стоит ожидать выхода продукта.