"Все теракты в Европе - как под копирку": Стариков усомнился в качественной работе спецслужб

На фоне недавней стрельбы во французском Страсбурге политолог и писатель Николай Стариков обратил внимание на сильное сходство между большинством европейских терактов последних нескольких лет. "Все теракты в Европе - как под копирку", - написал он в Twitter.

Напомним, что несмотря на вчерашние сообщения о выстрелах в квартале Страсбурга, где полиция и военные оцепили стрелка-террориста, он так и не был захвачен. Впрочем, в последние часы 13 декабря издание France Info со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщило о ликвидации 29-летнего преступника.

Еще прежде того СМИ заявили, что даже до массовой стрельбы в центре города злоумышленник - его имя Шериф Шекат - был занесен в особый реестр лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Таким образом, его персона была известна полиции.

"Все теракты в Европе - как под копирку. Либо террорист оставляет паспорт на месте теракта, либо его давно знает полиция (но сегодня упустила). Потом он скрывается. Далее его убивают при захвате. Дело закрыто. Все раскрыто. И так каждый раз", - пишет Стариков.