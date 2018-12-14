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"Все теракты в Европе - как под копирку": Стариков усомнился в качественной работе спецслужб

14 декабря 2018, 06:54  •  105 • Политика
На фоне недавней стрельбы во французском Страсбурге политолог и писатель Николай Стариков обратил внимание на сильное сходство между большинством европейских терактов последних нескольких лет. "Все теракты в Европе - как под копирку", - написал он в Twitter.
Напомним, что несмотря на вчерашние сообщения о выстрелах в квартале Страсбурга, где полиция и военные оцепили стрелка-террориста, он так и не был захвачен. Впрочем, в последние часы 13 декабря издание France Info со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщило о ликвидации 29-летнего преступника.
Еще прежде того СМИ заявили, что даже до массовой стрельбы в центре города злоумышленник - его имя Шериф Шекат - был занесен в особый реестр лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Таким образом, его персона была известна полиции.
"Все теракты в Европе - как под копирку. Либо террорист оставляет паспорт на месте теракта, либо его давно знает полиция (но сегодня упустила). Потом он скрывается. Далее его убивают при захвате. Дело закрыто. Все раскрыто. И так каждый раз", - пишет Стариков.
Все теракты в Европе, как под копирку. Либо террорист оставляет паспорт на месте теракта, либо его давно знает полиция (но сегодня упустила). Потом он скрывается. Далее его убивают при захвате. Дело закрыто. Все раскрыто. И так каждый раз. https://t.co/YDxWDvK7Ze
— Николай Стариков (@nstarikov) December 13, 2018

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