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"Все так говорят": Политолог объяснил, почему Байден нарушит обещание стать "президентом для всех"

13 января 2021, 22:50  •  37 • Политика
Политолог-американист Владимир Брутер объяснил, почему избранный президент США Джо Байден нарушит обещание стать "президентом для всех американцев". По его словам, Байден является обычным популистом: "Все так говорят".
Так Брутер прокомментировал вывод специалистов МГИМО о том, что у Байдена нет никаких шансов завоевать доверие республиканцев, которые уверены, что демократы украли у них голоса.
Все всегда говорят об объединении народа, но ещё ни у кого не получилось. Они говорят: "Я буду президентом для всех". Потом делается два ритуальных шага, - рассказал политолог Nation News.
Он добавил, что в условиях постоянной борьбы демократов и республиканцев ни о каком объединении народа не может быть речи. Если демократический кандидат заигрывает с республиканцами, он тут же теряет доверие своих изначальных сторонников и наоборот.
Напомним, что нынешние президентские выборы в США усугубили раскол общества, который стал очевиден ещё во время президентской гонки 2016 года. Сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что их кандидат проиграл из-за махинаций демократов. А приверженцы Джо Байдена не желают слушать трампистов.

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