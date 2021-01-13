"Все так говорят": Политолог объяснил, почему Байден нарушит обещание стать "президентом для всех"

Так Брутер прокомментировал вывод специалистов МГИМО о том, что у Байдена нет никаких шансов завоевать доверие республиканцев, которые уверены, что демократы украли у них голоса.

Все всегда говорят об объединении народа, но ещё ни у кого не получилось. Они говорят: "Я буду президентом для всех". Потом делается два ритуальных шага, - рассказал политолог Nation News.

Он добавил, что в условиях постоянной борьбы демократов и республиканцев ни о каком объединении народа не может быть речи. Если демократический кандидат заигрывает с республиканцами, он тут же теряет доверие своих изначальных сторонников и наоборот.

Напомним, что нынешние президентские выборы в США усугубили раскол общества, который стал очевиден ещё во время президентской гонки 2016 года. Сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что их кандидат проиграл из-за махинаций демократов. А приверженцы Джо Байдена не желают слушать трампистов.