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"Все так говорят": Политолог объяснил, почему Байден нарушит обещание стать "президентом для всех"
13 января 2021, 22:50 • 37 • Политика
Политолог-американист Владимир Брутер объяснил, почему избранный президент США Джо Байден нарушит обещание стать "президентом для всех американцев". По его словам, Байден является обычным популистом: "Все так говорят".
Так Брутер прокомментировал вывод специалистов МГИМО о том, что у Байдена нет никаких шансов завоевать доверие республиканцев, которые уверены, что демократы украли у них голоса.
Он добавил, что в условиях постоянной борьбы демократов и республиканцев ни о каком объединении народа не может быть речи. Если демократический кандидат заигрывает с республиканцами, он тут же теряет доверие своих изначальных сторонников и наоборот.
Напомним, что нынешние президентские выборы в США усугубили раскол общества, который стал очевиден ещё во время президентской гонки 2016 года. Сторонники президента США Дональда Трампа убеждены, что их кандидат проиграл из-за махинаций демократов. А приверженцы Джо Байдена не желают слушать трампистов.
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