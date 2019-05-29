"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины

Напомним, что Замана был освобожден из-под ареста 24 мая. Ранее его заподозрили в госизмене. Главный военный прокурор заявлял, что будучи начальником Генштаба, он в январе-феврале 2014 года проигнорировал разведданные о "вторжении" России на Украину, точнее – в Крым.

Однако, выйдя из-под ареста, Замана тут же начал обличать уже отошедших от дел политиков. Дескать, это они оболгали его и подвели под ложное обвинение. Якобы за всем этим стоят экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО страны Александр Турчинов. Дальше Замана и вовсе заявил – при нем, хотя и без его ведома, украинские войска начали было операцию по освобождению Крыма, но ее прекратили в день старта.

"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - цитирует россказни Заманы портал УНИАН. При этом экс-начальник Генштаба признался, что не видел никаких официальных документов об операции, но о ней ему рассказали те, кто принимал в ней участие.

В интернете, впрочем, с иронией отнеслись к "разоблачениям" бывшего военного.

"Не пытайтесь искать ответ, вся прошлая и нынешняя власть виновата",

"Был бы дан повод для прямой военной агрессии. Что тут непонятно? Вполне Замана мог быть и провокатором. Хотя я не утверждаю. Следствие покажет",

"Армии не было, но она готова была оборонять, это как?",

"Ну, тогда ещё и власти как таковой не было... А чего ж ты, Замана, не принял решение на себя? Ты же крутой, да и оружие было в ТВОИХ руках... Сейчас все "смелые" хаять нынешнее руководство, а вот если бы сейчас в Киеве висели оккупационные триколоры, как бы ты пел? Соловьём?" - не верят генералу даже те украинцы, что поддерживают версию об "оккупации" Крыма.

"Теперь можно рассказывать, что угодно",

"Вот как-то не укладывается это в голове. Представьте себе 22.06.41 г. Фашисты прут, а бойцы Красной армии ждут, разрешат им или нет отражать нападение",

"Похоже, Гордон с Заманом хотели взять сабли и освободить Крым, а злочинна влада им помешала",

"Как оказалось, украинские власти поступили более чем мудро, сохранив тысячи жизней",

"Как меня бесят эти "герои", которые любят помахать палкой после боя",

"Копайте глубже. Он еще был экспертом в лживых обвинениях людей",

"Откуда эти люди? Кто они? За столько лет ни одного упоминания, а тут блин герой... все стреляли, а этот не успел", - посмеялись пользователи.