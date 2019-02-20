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"Все слушают, видят и читают": Путин рассказал, как спецслужбы Запада используют интернет

20 февраля 2019, 23:39  •  19 • Политика
Угроза отключения России от мирового интернета существует, так как предсказать действия других стран невозможно, однако это помешает западным спецслужбам следить за гражданами России. "Все слушают, видят и читают", - сказал президент России Владимир Путин, пояснив, как спецслужбы Запада используют интернет.
Такое заявление российский лидер сделал на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ. По его словам, он не может знать, что на уме у российских партнёров, но думает, что подобный шаг нанесёт колоссальный ущерб им самим.
Путин отметил, что отключение доступа к Сети негативно скажется на работе западных спецслужб. "Они же там сидят. Это же их изобретение. И всё слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию ", - пояснил он.

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