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"Все сливки снимал Запад": В Польше рассказали, как украинцев обманули с "не российским газом"

14 марта 2021, 19:05  •  146 • Политика
В Польше рассказали, как обычных украинцев обманули с "не российским газом". Отказ сотрудничать с Россией обошёлся Киеву очень дорого: страна по-прежнему закупала российский газ, но при этом "все сливки снимал Запад".
Об этом заявил польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. Он отметил, что украинские власти отказались от прямых закупок газа у России, поскольку взяли курс на разрыв всех экономических связей со своим соседом. Однако потребность в газе никуда не исчезла.
И тогда Киев придумал хитрую схему "виртуального реверса". Он покупал всё тот же российский газ, но уже не у России, а у Польши и других западных партнёров. При этом сырьё поступало на Украину с европейской наценкой.
Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление, - рассказал Щенсняк польскому изданию Myśl Polska.
Эксперт полагает, что украинские чиновники осознанно пошли на вредное для страны решение, поскольку и западные поставщики, и украинские участники закупочной схемы смогли построить на этом целый бизнес.
Напомним, что Украина перестала покупать газ у России с 2015 года под предлогом борьбы со "страной-агрессором". Примечательно, что завышенными тарифами украинское население обязано не только "виртуальному реверсу", но и требованию МВФ - главного кредитора Украины.

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