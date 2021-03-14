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"Все сливки снимал Запад": В Польше рассказали, как украинцев обманули с "не российским газом"
14 марта 2021, 19:05 • 146 • Политика
В Польше рассказали, как обычных украинцев обманули с "не российским газом". Отказ сотрудничать с Россией обошёлся Киеву очень дорого: страна по-прежнему закупала российский газ, но при этом "все сливки снимал Запад".
Об этом заявил польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. Он отметил, что украинские власти отказались от прямых закупок газа у России, поскольку взяли курс на разрыв всех экономических связей со своим соседом. Однако потребность в газе никуда не исчезла.
И тогда Киев придумал хитрую схему "виртуального реверса". Он покупал всё тот же российский газ, но уже не у России, а у Польши и других западных партнёров. При этом сырьё поступало на Украину с европейской наценкой.
Эксперт полагает, что украинские чиновники осознанно пошли на вредное для страны решение, поскольку и западные поставщики, и украинские участники закупочной схемы смогли построить на этом целый бизнес.
Напомним, что Украина перестала покупать газ у России с 2015 года под предлогом борьбы со "страной-агрессором". Примечательно, что завышенными тарифами украинское население обязано не только "виртуальному реверсу", но и требованию МВФ - главного кредитора Украины.
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